«Vercelli non dimentica chi ha fatto tanto per la comunità»: intitolata a Scardapane la piazzetta del Bozino

«Vercelli non dimentica chi si adopera per la comunità: sono certo che oggi, in cielo, Paolo Sala sta dicendo queste parole a tutti i grandi sportivi della nostra città che oggi non ci sono più». E un commosso Pasquale Fiorenzi, per anni presidente del Piemonte Sport, a chiudere la cerimonia per l'intitolazione della piazzetta del Bozino a Gaetano Scardapane, storico dirigente sportivo in Ficg, arbitro e presidente della sezione vercellese dell'Aia. Un'intitolazione arrivata dopo un lungo iter e che sancisce un po' il completamento del recupero dello storico impianto sportivo del Billiemme, voluto proprio da Gaetano Scardapane e inaugurato nel 1958.

«Io c'ero quel giorno - ha ricordato Fiorenzi - ci fu un torneo tra Pro Vercelli, Veloces, Scuole Cristiane e Belvedere. E oggi è una giornata bellissima perché ricordiamo Scardapane e ricordiamo anche Paolo che si era speso per quest'intitolazione».

Di un luogo del cuore per tanti vercellesi ha parlato il sindaco Andrea Corsaro: «In tanti, da ragazzi, abbiamo giocato al Bozino. Era una ferita per tutti noi vederlo chiuso e abbandonato. L'accordo con la Figc per poter avviare il recupero ha avuto un iter lungo e complesso, ma alla fine lo stadio è rinato, grazie all'intervento pubblico e all'opera dei Diavoletti che qui hanno la loro sede».

All'associazione calcistica giovanile, presieduta da Alessandro Scheda, si devono il rifacimento del terreno di gioco in erba naturale e vari altri interventi che hanno permesso di ridare vita a un angolo di città veramente bello

«E' doveroso ricordare chi ha fatto tanto per la nostra città - ha concluso il sindaco prima di scoprire la targa - e tutti noi dovremmo spenderci di più per trasmettere ai nostri giovani la memoria di questi vercellesi di valore».

Alla cerimonia hanno partecipato anche l'assessore allo Sport, Domenico Sabatino, il vicepresidente del Consiglio Comunale Gianni Marino, una delegazione dei Veterani Pro Vercelli guidata dal presidente Franco Balocco, il presidente Figc Vercelli Mario Cometti, il presidente del Panathlon Agostino Gabotti, Carlo Bertotti presidente del Castigliano e i rappresentanti delle società sportive Piemonte Sport e Canadà.