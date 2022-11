Pallacanestro Femminile Vercelli: partenza razzo per le Under 17

Campionato Under 17 - Prima fase di qualificazione

Girone “A” – Prima giornata di andata

Sabato 5 novembre 2022 a Borgomanero (NO)– Palacadorna - ore 16,30

College Basket Borgomanero - Pallacanestro Femminile Vercelli 30-68

(parziali: 10-16; 14-29; 25-44)

Tabellino PFV: Giorgi 12; Nicolotti; Pintonello E. 4; Rizzato 9; Cafasso 4; Matteja 8; Dikrane 19; Dipace 1; Prinetti 11.. All.re Javier Adipe Alsina.

E’ stato un ottimo esordio quello della nuova formazione Under 17 della PFV nel campionato Under 17, con una bella vittoria ottenuta in trasferta alla prima giornata, a Borgomanero contro College Basketball, per 68-30.

La squadra vercellese, ancora allestita in collaborazione con Basket Cigliano e G.S. Saluggia per la quarta stagione consecutiva, è stata affidata quest’anno al tecnico uruguayano Javier Adipe Alsina che ha sostituito Fabrizio Castelli in panchina, ha mostrato di non aver patito oltremodo le defezioni verificatesi in estate di cinque elementi importanti del gruppo e di essersi ben integrata con le giocatrici arrivate da Vercelli, agli ordini del nuovo coach.

Contro la formazione di Borgomanero (al secondo anno di attività), quindi, la PFV non ha incontrato soverchie difficoltà ad aggiudicarsi il match, dominando sin dalle prime battute, dopo una fase di studio (10-16 al 10’), tanto da consentire alle avversarie di segnare solo quattro punti nel secondo periodo, chiuso sul 14-29.

Nella ripresa le cose non cambiavano e, trascinata da un’ottima Dikrane (19 p.ti) con Giorgi (12) e Prinetti (11) in doppia cifra, la PFV prima incrementava leggermente il proprio vantaggio al 30’(25-44) per poi chiudere in modo piuttosto perentorio il match con il parziale di 24-5 dell’ultima frazione, per i 38 punti di scarto finale.

Tutto bene, quindi, alla prima prova, in attesa ora di confronti più probanti, a cominciare da domenica prossima ad Alice Castello, alle 15,30 allorché sbarcherà l’Arona Basket, sicuramente squadra più impegnativa da affrontare.

-------------------

Campionato Under 14 - Prima fase di qualificazione

Girone “A” – Prima giornata di andata

Sabato 5 novembre 2022 a Vercelli– Palapiacco - ore 17,30

Pallacanestro Femminile Vercelli – B.C. Novara 41-73

(parziali: 8-14; 14-39; 26-53)

Tabellino PFV: Panelli 6; Trotti 4; Zannini 4; Balzaretti; Lahmidi; Fall Awa 6; Mura 4; Stacchini; Valentini 2; Alilou 2; Bari S.; Stile 13. All.re Davide Simone..

Ormai il B.C. Novara è diventata l’autentica bestia nera della PFV, a tutti i livelli giovanili, ed anche questa volta si è imposto a Vercelli per 41-73, alla prima di andata del campionato Under 14.

La PFV ha presentato la formazione composta da giocatrici del 2009/2010 che l’anno scorso prese parte al torneo Under 13, agli ordini del nuovo allenatore Davide Simone e con la new entri Elisa Stile (2010), subito ben integratasi nel gruppo con 13 punti messi a segno al suo esordio assoluto..

La partita, come sempre avviene contro Novara, non ha avuto granchi storia per la superiorità tecnica e fisica delle ospiti, e sin dalle prime battute (8-14 al 10’ e 14-39 al 20’) è stata saldamente in mano alle novaresi che, dopo una semi pausa nel 3° periodo (26-53) hanno ulteriormente incrementato il loro vantaggio nel quarto finale, sino ai 32 punti dello score conclusivo.

Forse la PFV deve partire proprio da questo dato: nella scorsa stagione lo scarto finale fu del doppio circa, nei 4 incontri disputati con Novara, per cui l’averlo quasi dimezzato lascia intuire che , in casa vercellese, si sia intrapresa forse una buona strada verso un miglioramento generale del gruppo e delle singole giocatrici.

Prossima gara ancora a Vercelli, sabato 26 novembre alle 17.15 al Palapiacco (stranamente nei prossimi due turni settimanali non si gioca) contro Conte Verde di Rivoli (TO) squadra certamente meno ostica di Novara.

--------------

CAMPIONATO UNDER 15

Prima fase di qualificazione - Girone A

Quarta GIORNATA – di andata

Domenica 6 novembre 2022 – a Venaria (TO) – Palestra Sporto Club – ore 11,45

Basket Venaria - Pallacanestro Femminile Vercelli 42-37

(parziali: 9-9; 17-21; 35-29)

Tabellino PFV: Dipace 6; Cavalli 4, Torazzo 1; Nicosia 3; Francese 6; Tannini, Dikrane 2: Panelli; Trotti; Prinetti.15. All.re: Gianfranco Anastasio.

La PFV Under 15 è stata sconfitta a Venaria per 42-37 al cospetto di una squadra, allo stato, ancora più attrezzata e competitiva a questo livello giovanile, ma al cospetto della quale le vercellesi hanno dimostrato di aver ridotto il divario degli anni scorsi, battendosi alla pari delle avversarie lungo tutto l’incontro.

Ancora una volta, peraltro, le ragazze di Anastasio – pur nella sconfitta – hanno mostrato segni di miglioramenti generali del gruppo, che procede deciso verso l’obiettivo societario di creare una formazione che, pur senza pretendere sfracelli, possa fare la sua figura nel campionato under 17 della prossima stagione.

La gara è stata sostanzialmente equilibrata, come si rileva dai parziali, in perfetta parità al 10’ (9-9) con entrambe squadre in difficoltà nella fase offensiva. Nel secondo periodo le vercellesi mettevano meritatamente il naso avanti (17-21 a metà gara) lasciando sperare i propri tifosi in un’impresa, ma ben presto, nel terzo quarto, le padrone di casa ribaltavano tutto con un perentorio 18-8 e si portavano avanti di sei lunghezze al 30’, sul 35-29, riesumando i vecchi fantasmi della discontinuità durante la stessa partita in casa vercellese..