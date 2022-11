Assemblea pubblica sulla scuola Ortensia Marengo

La questione relativa alla scuola dell'infanzia Ortensia Marengo di Cigliano, chiusa per inagibilità dal 2020, pare non avere fine. Dopo manifestazioni, volantini, servizi tv e uno specifico Consiglio comunale, ora il gruppo Cigliano Futura organizza una serata

in cui cittadini, tecnici e amministratori hanno l'opportunità di confrontarsi.

All'incontro, previsto per il 26 novembre prossimo, sono stati invitati: il sindaco Diego Marchetti, l'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Iaccheo, i capigruppo di maggioranza e opposizione: Mauro Gaida, Michele Campanella, Flavio Ranalli e Bruna Filippi. Invito esteso all'ingegnere Alberto Audenino, al geologo Marco Stoppa, all'architetto Massimo Pissinis, allo Studio Masera e alla professoressa Rita Baglieri, dirigente del locale Istituto Comprensivo.

Il destino della scuola d'infanzia Marengo è uno degli argomenti più caldi di questi anni di amministrazione Marchetti, sul quale sindaco e opposizione si stanno scontrando da tempo, con toni anche molto accesi. L'orientamento emerso negli ultimi mesi da parte della giunta è quello di abbattere e ricostruire l'edificio. Una scelta fortemente criticata - per i costi e i tempi - dalla minoranza.