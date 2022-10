Pallacanestro Femminile Vercelli Under 15: disco rosso a Castelnuovo Scriva

ALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI - SETTORE GIOVANILE

CAMPIONATO UNDER 15

1^ fase di qualificazione - Girone A

2^ GIORNATA – di andata

Sabato 22 ottobre 2022 – a Castelnuovo Scrivia – Palestra Scuole Medie ore 16,00

B.C. Castelnuovo - Pallacanestro Femminile Vercelli 60-32

(parziali: 18-3; 28-9; 46-19)

Tabellino PFV: Giuliani 6; Dipace 2; Cavalli ; Torazzo 2; Prinetti 12; Fall Ndeye; Nicosia 2; Francese 6; Fall. A. Trotti 2;. All.re: Gianfranco Anastasio.

Disco rosso per la PFV Under 15 a Castelnuovo Scriva, dove la compagine di casa si è imposta piuttosto agevolmente per 60-32, al termine di una gara condotta sempre avanti rallentando un po’ solo nella parte finale del match..

Le giovani vercellesi hanno avuto, per parte loro, il solito approccio disastroso “da trasferta”, forse per il viaggio, forse per lo scarso tempo dedicato al riscaldamento pre partita: fatto sta ed è che, come accaduto spesso lo scorso anno, il primo quarto era inguardabile e finiva 18-3 per Castelnuovo, compromettendo decisamente la partita per le ospiti.

Il prosieguo non era molto meglio ed a metà gara la PFV faticava ancora tantissimo in attacco, pur profondendo grande impegno in difesa: 28-9 il risultato al 20’.

Nella ripresa qualche pallone in più finiva nel canestro e dopo il 46-19 del 30’, le ragazze di Anastasio riuscivano a giocarsi un ultimo quarto quasi alla pari ed a chiudere onorevolmente la gara, contro una compagine decisamente più forte.

Giocando così tutta la gara si sarebbe potuto forse ottenere un risultato numericamente meno penalizzante.