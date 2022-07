Tromba d'aria a Ronsecco, grandine a Borgosesia, danni a Borgo d'Ale, Cigliano, Crescentino, Costanzana, Livorno - FOTO

Dalla Valsesia al Vercellese, vento e pioggia hanno colpito duro.

A Borgosesia una tremenda grandinata ha imbiancato le strade depositandosi, come si vede nella foto anche sul campo sportivo.

Alberi abbattuti dal vento a Cigliano, Crescentino, dove i soccorsi hanno lavorato in viale Barrilis bloccato per la caduta di una pianta, a Livorno Ferraris dove è stato necessario interrompere la circolazione in viale Iv Novembre, bloccato dalla caduta di una pianta e anche in alcune altre vie del paese.

A Ronsecco una tromba d'aria ha scoperchiato e sbriciolato alcune coperture: «La conta dei danni la faremo domani - precisa il sindaco Davide Gilardino ai suoi concittadini - ma segnalatemi eventuali situazioni di difficoltà e danni».

Problemi anche a Borgo d'Ale e Cigliano: «Stiamo intervenendo in emergenza, con Vigili del Fuoco, provincia, Enel, cantonieri comunali - spiega il sindaco di Borgo d'Ale, Pier Mauro Andorno -. Ci sono forti disagi per corrente elettrica, acquedotto, telefonia, specialmente via Ivrea e località Areglio».

A Costanzana la furia del vento ha divelto coperture e strutture che la Famija Custansaneisa aveva sistemato in vista dell'avvio della Festa d'la Mundin-a in programma giovedì: l'associazione si è subito rimessa all'opera per sistemare tutto quanto in vista dell'apertura della sagra.

La conta dei danni è ancora in corso e le segnalazioni si susseguono da diversi centri del vercellese. La situazione di instabilità è destinata a durare anche nelle giornate di martedì e mercoledì.