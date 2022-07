Legambiente di Trino: «Così abbiamo destinato i fondi raccolti alla Camminata Ecologica»

Gentile direttore,

come ricorderanno i suoi lettori, soprattutto quelli trinesi, il 15 maggio Legambiente e il presidio soci Coop di Trino hanno organizzato la IV Camminata Ecologica nel Bosco della Partecipanza; a tali appuntamenti è sempre stata abbinata una raccolta fondi il cui ricavato, dedotte le spese di assicurazione e quant’altro, è sempre stato interamente devoluto ad associazioni ed enti che, in Trino, operano nel sociale.

Negli ultimi anni il Gruppo di Trino di Legambiente ha raccolto e distribuito un po' più di 3.500 euro che, a ben vedere, non sono proprio pochi.

Anche quest’anno si è pensato di agire in maniera analoga, e, il frutto della raccolta fondi, 700 euro, in accordo con i soci Coop, è stato destinato a due realtà locali. Non per vanto, perché non c’è nulla di cui esaltarsi, abbiamo solo fatto ciò che avevamo promesso di fare, ma per trasparenza nei confronti di tutti coloro che ci hanno dato una mano, in primis i partecipanti alla camminata, poi i soci Coop, Novacoop che ha fornito pubblicità, volantini ed il rinfresco finale, il Parco del Po Piemontese e la Partecipanza dei Boschi di Trino che ci hanno ospitato e dato il loro patrocinio gratuito, i 700 euro raccolti sono stati così devoluti: 300 euro all’Associazione di Soccorso San Vincenzo de' Paoli di Trino e 400 euro all’Istituto Scolastico Comprensivo di Trino, a vantaggio di un programma di ecologia applicata che la scuola sta portando avanti. In questi giorni sono partiti i bonifici che speriamo giungano presto a destinazione.

Certo la cifra raccolta non è che una goccia nel mare delle necessità che tutte le associazioni e gli enti che operano nel sociale devono soddisfare, avremmo voluto fare di più, il prossimo anno ci impegneremo per raccogliere più fondi, ma intanto ci permetta di esprimere la nostra contenuta soddisfazione. Ovviamente i veri artefici sono stati coloro i quali hanno partecipato ai nostri appuntamenti, ma, in quanto organizzatori, ci sentiamo appagati. A questo punto non ci resta che metterci a lavorare per l’evento del prossimo anno, nella fiduciosa speranza che sarà più bello e più proficuo di quelli che l’hanno preceduto.