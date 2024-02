Manifestazione contro la autocandidatura di Trino per il deposito nucleare

In occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide, il mattino di sabato 3 febbraio Legambiente ha promosso una manifestazione nonviolenta per contrastare l’assurda autocandidatura della Amministrazione comunale di Trino per la realizzazione del Deposito nucleare nazionale.

Il legame con le Zone Umide deriva dal fatto che le risaie sono ufficialmente zone umide e che è persino in corso la costituzione (fase di VAS della Regione Piemonte) di un “Contratto di Zona Umida delle Risaie Vercellesi” per tutti i Comuni che confinano con Trino.

L’appuntamento è per le ore 10.00 al Principato di Lucedio, in mezzo alle risaie di Trino con la falda acquifera affiorante, per proseguire poi (ore 10.45) con mezzi propri fino a Leri Cavour (sempre in comune di Trino), dove è in fase avanzata di costruzione il grande impianto fotovoltaico di Enel Green Power, impianto che Legambiente ha auspicato e sostenuto.

Da Leri, sempre con mezzi propri, si arriverà a Trino, con parcheggio in piazza Garibaldi, dove alle ore 11.30 si terrà la manifestazione davanti al Municipio (Corso Cavour 70) per esprimere pubblicamente le tante ragioni della contrarietà alla autocandidatura di Trino per il Deposito nucleare nazionale.