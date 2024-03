Pat, 60 anni in prima linea nelle emergenze sanitarie e di protezione civile - foto

Grande festa domenica per il 60° anniversario di fondazione della Pat Pubblica Assistenza Trinese. I ringraziamenti del presidente uscente, Mauro Bagna: «Quella del 60esimo anniversario di fondazione dell’Associazione è anche l’ultima mia presenza ufficiale come presidente della Pat. Lascio questo incarico conscio delle tantissime soddisfazioni che mi ha riservato, permettendomi di vivere momenti significativi e gratificanti. Le difficoltà comunque presenti le ho superate con l’aiuto, lo stimolo, e i suggerimenti di tanti compagni di viaggio sia in soccorso che in amministrazione che non mi hanno mai lasciato solo. Ringrazio tutti i volontari che hanno garantito, con la loro presenza, che il cammino intrapreso nel lontano 1964 non venisse interrotto. Allo stesso modo intendo ringraziare tutti i consiglieri e i collaboratori che, nei vari ruoli, in questi anni mi hanno aiutato nel compito affidatomi dall’assemblea dei soci per tre mandati consecutivi. Permettetemi un doveroso ringraziamento ad Anpas Comitato Regionale Piemontese rappresentato, nella giornata di festa del 60esimo anniversario della Pat, dal suo presidente Vincenzo Sciortino e dal consigliere, Armando Gotta.

Il consigliere Gotta è anche responsabile del progetto Sistema Qualità al quale sta lavorando con il nostro vicepresidente, Giovanni Tricerri per riottenere il Certificato Sistema Qualità Uni En Iso 9001:2015, certificazione che già avevamo in passato. Anpas ha saputo seguirci con preziosi suggerimenti e aiuto. Prego il presidente Vicenzo Sciortino di portare il nostro ringraziamento anche a tutti i suoi collaboratori in sede a Grugliasco.

Grazie anche e soprattutto a tutti gli amministratori locali che negli anni ci hanno sostenuto dimostrando, con apprezzamenti e fatti concreti, grande sensibilità verso i nostri bisogni.

Ho ereditato un’associazione di volontariato viva, forte, qualificata che negli anni è cresciuta avvalendosi anche di personale dipendente. A questi ultimi mi sento di rivolgere un appello sincero: non dimenticate mai quale è stato il vostro punto di partenza prima di essere quel che siete oggi. Vi invito a conservare lo stesso spirito iniziale che vi ha fatto salire per la prima volta in ambulanza per continuare a dare significato a quel che fate.

Grazie di cuore a tutti e un sincero augurio a chi mi sostituirà in qualità di presidente e a tutti coloro che saranno nuovi eletti alle cariche associative di un futuro pieno di soddisfazioni».

I festeggiamenti si sono svolti con il saluto del presidente della Pubblica Assistenza Trinese, Mauro Bagna, e la consegna delle onorificenze ai volontari che partecipano alla vita dell’associazione da più di 30 anni, tra cui Piero Zanellato iscritto dal 1968, Pietro Ardizzone iscritto dal 1972, Giuseppe Elisei iscritto dal 1975.

Premiati inoltre Pier Mario Croce, Giovanni Fossarello, Enrico Gastaldi, Giuseppe Moret, Gianni Tavano, Paolo Turolla e Mario Robaldi.

In occasione dei 60 anni di attività della Pubblica Assistenza Trinese è stata inaugurata la nuova ambulanza attrezzata per il soccorso sanitario avanzato acquistata grazie all’impegno delle volontarie e dei volontari, a raccolte fondi e alla donazione fatta, tra le altre, da Antonella Trinchero, madrina del nuovo mezzo, in memoria dei genitori Maria Rosa e Giovanni Trinchero.

La Pubblica Assistenza Trinese, associazione aderente all'Anpas, può contare attualmente su 135 volontari tra cui 57 donne grazie ai quali svolge annualmente oltre 3 mila servizi fra interventi di soccorso in emergenza 118, trasporti socio sanitari, assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni e attività di protezione civile.

Il Nucleo di protezione civile della Pubblica Assistenza Trinese venne costituito nel 1996 con lo scopo di far fronte alle emergenze e aiutare la popolazione in difficoltà.