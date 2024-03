Tenta sei colpi nella stessa notte: in manette un 28enne

Tenta sei colpi nella stessa notte ai danni di altrettanti esercizi commerciali trinesi.

E, alla fine, per l'uomo, K.H., 28 anni, italiano, nullafacente, residente nella cittadina vercellese, sono scattate le manette, dopo che i carabinieri di Trino e Ronsecco lo hanno sorpreso in flagranza di reato, intento a scassinare l’ingresso di un esercizio commerciale.

E' accaduto nella notte tra il 13 ed il 14 marzo scorsi: dopo il fermo, i successivi accertamenti hanno consentito di appurare che il medesimo soggetto doveva ritenersi gravemente sospettato di avere compiuto, nel corso della medesima notte, ben altri cinque tentativi di furto ai danni di altrettanti esercizi commerciali del medesimo Comune, dei quali solo tre andati a segno.

Il bottino complessivo di tutti i colpi si è rivelato invero alquanto scarso, in quanto ammontante a circa 60 euro in contanti e due coltellini a serramanico, quest’ultimi rinvenuti addosso all’interessato ma i commercianti devono comunque far fronte ai danni causati dall'uomo.

Il soggetto, dichiarato in stato di arresto, è stato trasferito in carcere fino alla mattina del 15 marzo, quando si è svolta l’udienza di convalida del provvedimento cautelare, a seguito della quale, in attesa della celebrazione del processo, gli è stato imposto l’obbligo di permanere entro i confini del Comune di residenza con limitazioni orarie anche alla possibilità di uscire da casa.