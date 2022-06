Festa degli Alpini: l'appuntamento è a Greggio

In occasione del 40° (più uno) anniversario della fondazione del gruppo, sarà Greggio a ospitare, da giovedì 9 a domenica 12 giugno, la festa della sezione di Vercelli dell'Associazione Nazionale Alpini.

Perso un anno – e purtroppo anche qualche amico -, a causa della pandemia, le Penne Nere vercellesi possono ora riprendere la programmazione normale di incontri e momenti di festa: nel programma della quattro giorni di Greggio ci sono appuntamenti religiosi, conviviali, incontri e momenti di riflessione sulla situazione internazionale. Si parte giovedì 9 giugno alle 18,30 con il rosario davanti al monumento eretto in paese per rendere omaggio al Beato alpino Don Secondo Pollo; venerdì 10 giugno alle 21 nel Centro Polivalente del Comune di Greggio, è in programma la conferenza “La Nato oggi” che vede come relatore il generale di corpo d'armata Giuseppe Vaccino.

Domenica 12 giugno dalle 9 ammassamento in piazza XXVII Aprile; alle 10 sfilata per le vie del paese con deposizione omaggio floreale al monumento dei Caduti; alle 11messa al campo in suffragio degli alpini “andati avanti”; alle 12 allocuzioni delle autorità e passaggio della “stecca” al gruppo di Cigliano che si occuperà di organizzare la festa del 2023. In chiusura il pranzo sociale al ristorante Aquila Nera di Arborio.