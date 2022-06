Sciame di api in piazza Zumaglini: l'intervento di recupero - FOTO

Festa della Repubblica in compagnia di un enorme sciame di api che, temporaneamente, aveva trovato casa sotto uno dei terrazzoni che affacciano su piazza Zumaglini, proprio di fronte alla zona che ha ospitato le celebrazioni del 2 Giugno.

Prima dell'inizio della manifestazione, a scopo precauzionale, l'area sottostante è stata transennata con il nastro bianco e rosso mentre, a evento concluso, sono stati i Vigili del Fuoco a occuparsi di recuperare i preziosi insetti, salendo con l'autoscala sotto il terrazzo per poi trasferire le api in un'arnia.

In questo periodo non è infrequente imbattersi nella sciamatura: quando le api "invadono" giardini o altri in luoghi facilmente accessibili è bene contattare un apicultore che si occupi di recuperare gli insetti e trasportarli nella zone in cui produce miele. In questo caso, vista la posizione particolare, ci hanno pensato i Vigili del Fuoco.