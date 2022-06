"Scatta il tuo Natale": ultima tappa

“Ringrazio Regione Piemonte ed in particolare l’Assessore Chiorino per quest’iniziativa che ha fortemente voluto e che si è chiusa stamattina con la consegna degli attestati di partecipazione e libri fotografici presso la scuola elementare di Ronsecco. Il concorso ha visto coinvolti centina di classi, decine e decine di famiglie, numerose insegnanti. Mi complimento anche con il Sindaco Davide Gilardino per la gestione attenta del patrimonio e delle iniziative scolastiche e soprattutto con i bambini di Ronsecco e del vercellese per la partecipazione al concorso ‘Scatta il tuo Natale!’. Realizzare il Presepe, promuovere la Natività non è solo voler celebrare una ricorrenza, per quanto speciale per tutti noi. E’ piuttosto la volontà di scegliere una direzione, avere il coraggio di indicarla, senza timore, valorizzando la nostra cultura, che è una cultura inclusiva”. Così dichiara Carlo Riva Vercellotti, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, in visita questa mattina a Ronsecco alla scuola primaria W. Rustichelli.

“L’impegno di questi bambini è stato notevole –dichiara il Sindaco Davide Gilardino- e ringrazio la Regione per l’ottima iniziativa che è stata accolta con grande entusiasmo sia da parte dei bambini sia da parte degli insegnanti”.

La Scuola Primaria di Ronsecco è stata la tappa di chiusura di un giro di consegna di attestati di partecipazione nelle scuole della provincia di Vercelli iniziato con la scuola primaria di Vercelli Rodari I.C. Ferraris, e proseguito con altre due scuole vercellesi: I.C. Ferrari e Comprensivo Lanino. Non solo: a Quarona, le scuole I.C. Martiri della Libertà Quarona e Alta Valsesia, e I.C. Martiri della Libertà Scuola Primaria Sorelle Meneveri, ed a Varallo la Scuola Tanzio da Varallo.

“Scatta il tuo Natale!” è un concorso rivolto alle scuole primarie pubbliche e paritarie promosso da Regione Piemonte. Sono 90 le scuole primarie piemontesi che hanno aderito all’iniziativa inviando le immagini dei lavori realizzati a scuola per Natale.

“Complimenti dunque a tutti e subito al lavoro –conclude Riva Vercellotti- per già pensare al Presepe del prossimo anno!”.