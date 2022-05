Vercelli, con il Liceo Musicale, si distingue a "Le note del cuore"

Il Consiglio Regionale del Piemonte anche per quest’anno ha proposto una 2° edizione del concorso “Le note del cuore” dedicata alle scuole piemontesi di primo e secondo grado, un concorso di musica inedita per testo e per musica. I ragazzi dovevano non solo comporre un brano con testo contenente specifiche parole proposte dalla Commissione, ma registrarlo e poi creare un videoclip di tre minuti.

Al concorso hanno partecipato tre classi del Liceo Musicale: sono state ben 97 le scuole che hanno aderito all’iniziativa.

La classe IV, vincitrice del Concorso, ha composto il brano “Tutto Cambierà”, con un testo che richiama la positività del credere in se stessi e di perseguire i propri obiettivi.

Carmine Colucci è stato l’ideatore del testo, supportata poi dall’abile orchestrazione di Amedeo Borlini: Nicholas Terlato (voce), Filippo Borca (pianoforte), Davide Moretti (basso) e Niccolo’ Ciraolo (batteria) compongono il resto del gruppo, sapientemente registrati da Andrea Cantele.

Il resto della classe ha collaborato alla realizzazione della parte fotografica e del video di supporto.

Il gruppo composto da allievi della 2° e della 3° Liceo Musicale si è classificato al 3° posto con il brano “Salvo ciò che è mio” ed ha visto protagonisti Samuel Perinotto, Alessio Pagliero, Alessandro Rosin, Samuele Cavallone e Matilde Marchesotti. Il testo e la struttura armonica del brano è stato il risultato di un lavoro di classe, sapientemente interpretato dai suddetti ragazzi, con un testo che rievoca la difficoltà di tenere vivi i rapporti con gli amici durante la pandemia.

Il secondo premio è andato all’Istituto Cavour, con il rapper Nicolas Buono (in arte Nicolvs OTB), con la canzone “Portami lontano”.

Il Concorso è stata un’ottima occasione non solo per favorire lavori di gruppo, ma per integrare le competenze acquisite in due delle materie catatterizzanti del Liceo Musicale: l’aspetto della Composizione legato alla Tecnologia Musicale.

E’ stata in assoluto la loro prima esperienza compositiva in questo genere; le loro esperienze esecutive si brani pop/rock sono sempre state di carattere esecutivo, di brani di vari autori e generi.

Solitamente abituati a studiare le forme in Storia della Musica o in Teoria, Analisi e Composizione, hanno concretizzato la necessità di rispettare la metrica del testo all’interno di una sequenza armonica, realizzando al meglio la forma della “Melodia Accompagnata”, che costituisce una delle prove di Maturità.

I ragazzi saranno premiati lunedì 23 maggio presso lo Stand della Regione Piemonte all’interno del Salone del libro.

I tre classificati otterranno un Abbonamento Musei Young, un buono omaggio per l’acquisto di strumentazione musicale, parteciperanno ad una giornata formativa in compagnia di alcuni componenti dell’Associazione Nazionale Italiana Cantanti; i loro inediti saranno trasmessi in radio e web radio in Piemonte, e infine verranno donati dei biglietti per assistere alla Partita del Cuore.