Gattinara e Lenta: i cittadini bocciano la fusione

Gattinara e Lenta dicono "No" al progetto di fusione tra i due Comuni che le rispettive amministrazioni comunali vorrebbero realizzare fin da prima dello scoppio della pandemia.

Non lascia dubbi l'esito del Referendum consultivo regionale che si è svolto nella giornata di domenica: alla domanda "Volete l'istituzione di un nuovo comune denominato Gattinara mediante fusione dei comuni di Gattinara e di Lenta in provincia di Vercelli?" la risposta è stato un netto "No".

A Gattinara, dove hanno votato poco meno di un quarto degli aventi diritto, su 1.641 che si sono recati ai seggi, i No sono stati 987 mentre i voti favorevoli si sono fermati a 654; schiacciante la vittoria dei No a Lenta dove la partecipazione al voto è stata davvero massiccia, superando l'81% degli aventi diritto: su 570 votanti 420 hanno votato No e 144 sì (sei le schede nulle).