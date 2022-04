Sottile, Bernardi, Guida e Nunziata: altri 4 nomi al fianco di Bonaccio

Tra novità e conferme, Fabrizio Bonaccio prosegue nella presentazione della lista a supporto della sua candidatura a sindaco.

Tra i volti nuovi della prossima competizione c'è Davide Sottile, fratello di Stefano, campione di salto in alto. Borgosesiano, classe 1994 Sottile è cresciuto in città, ha studiato all’Itis Lirelli, dove si è diplomato come perito meccanico e ora lavora nella cittadina. Come il fratello, anche Davide è un grande sportivo: ha praticato atletica a livello agonistico per oltre 10 anni, e si è fermato solo a causa di una serie di infortuni. «Oltre allo sport – dice di sé – amo il cibo, gli animali e le auto. E amo moltissimo la mia città: ho deciso di affiancare Fabrizio, che stimo moltissimo, per mettermi al servizio di Borgosesia e dei miei concittadini, certo di poter offrire il mio contributo a rendere sempre migliore la qualità della vita di tutti, con un particolare riguardo ai giovani come me».

Il secondo nuovo ingresso è Tatiana Bernardi, già ben conosciuta a Borgosesia come presidente dell’Ascom e apprezzata commerciante: nata a Varallo nel 1965, Tatiana Bernardi vive da sempre a Borgosesia; è sposata con Massimo e ha una figlia Ethel, di 20 anni. Diplomata in Amministrazione e Turismo Alberghiero, è cresciuta professionalmente in un’importante azienda locale di trasporti pubblici e privati, dove ha lavorato per 30 anni. Nel 2012 ha realizzato il suo sogno aprendo un negozio di abbigliamento per bambini e ragazzi, accanto a quello della sorella Luana. Membro dell’Ascom di Borgosesia da molti anni, prima come consigliere e ora, come presidente di delegazione: «Un ruolo che mi ha reso ancor più vicina al commercio locale e consapevole dei bisogni e delle potenzialità del mio settore; ho deciso di candidarmi con Fabrizio Bonaccio – dice - per sostenere e incidere in modo ancora più determinante nella la crescita della nostra bella città».

Eleonora Guida, agente di commercio, è invece un volto ben noto della passata amministrazione. Di famiglia Borgosesiana da generazioni, classe 1985, a 18 anni ha conosciuto Alessio, con il quale convive da 8 anni, descrivendolo come colui che modera la sua tendenza ad essere rigorosa e programmata, regalandole la necessaria dose di spensieratezza. Guida ha iniziato a lavorare appena terminata la scuola superiore e vive da sola dall’età di vent’anni, grazie ad un lavoro nel settore chimico analitico che la rende economicamente autonoma, oltre che realizzata grazie a un impegno in tutto il nord ovest Italia. Presenza fondamentale nella vita di Eleonora è la piccola maltese Chanel, la cui adozione ha alle spalle una storia complicata. È proprio l’adozione di Chanel a portare Guida a impegnarsi per la salvaguardia degli animali maltrattati. Oltre agli impegni di lavoro, Guida è attiva nel volontariato, in particolare nel settore della protezione animale; pratica hobby nella natura ed ama conoscere sempre nuove persone, settori, luoghi, sempre aperta a nuove esperienze e nuove sfide. Dopo alcuni anni lontana da casa anche settimane intere, si è stabilita definitivamente a Borgosesia per seguire la sua amata nonna Juccy: «Questo ha rafforzato ancora di più in me la necessità di aiutare le persone che mi circondano ed il bisogno di sentirmi utile, fattori indispensabili che mi portano a candidarmi alle comunali del 2014 al fianco di Gianluca Buonanno con esito positivo e ricandidarmi nel 2017 al fianco di Paolo Tiramani con esito ancora più positivo – dice Eleonora – il mio percorso amministrativo degli ultimi otto anni fa di me quella che sono oggi: una persona semplice e sorridente, al servizio della sua città, dei suoi cittadini e soprattutto delle categorie deboli, che non ama descrivere i problemi ma risolverli, e crede che un sorriso sia fondamentale, sempre. Per questo mi ripresento, a fianco di Fabrizio Bonaccio: un caro amico, persona capace e preparata, perfetto per il futuro di Borgosesia».

È un volto conosciuto anche Francesco Nunziata: nato a Novara nel 1969, vive a Borgosesia da 17 anni con Roberta e il loro figlio Andrea. Tecnico di Radiologia Medica all’ospedale di Borgosesia, nell'attuale Amministrazione ha ricoperto il ruolo di consigliere con delega a Case Popolari, Servizi Socio-Assistenziali e Cimiteri. Dal 2017 è assessore ai Servizi Socio-Assistenziali presso l'Unione dei Comuni della Valsesia, delega che ha ricevuto anche presso il Comune di Borgosesia da gennaio 2022, e che ricopre con grande umanità e disponibilità. «In questi anni ho sempre lavorato per la nostra Comunità con impegno e serietà – dice Nunziata - partecipando a molteplici progetti sulla disabilità, sull’inclusione sociale e contro la violenza sulle donne, ottenendo riscontri concreti ed umanamente molto arricchenti. Mi ricandido al fianco di Fabrizio Bonaccio, nel quale ripongo massima stima e fiducia, perché credo sia indispensabile, oggi più che mai, aiutare il prossimo, partendo dalle fasce più deboli, e è ciò che voglio fare nel mio futuro».