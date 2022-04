Sarà Tierre Chimica Montebello l'avversario di Engas Hockey Vercelli nei preliminari dei playoff

Sarà Tierre Chimica Montebello l’avversario di Engas Hockey Vercelli nei preliminari di playoff di Serie A1.

Ieri sera (13 aprile) si è concluso il programma della regular season con le partite che mancavano al suo completamento: HV conclude in ottava piazza in classifica generale.

A sorpresa, Montebello ha battuto Gamma Innovation Sarzana per 6-3, conquistando il nono posto in classifica grazie alla miglior differenza reti (da segnalare i ben cinque gol messi a segno da Brendolin) scalzando proprio lo stesso Sarzana.

I preliminari playoff - Si gioca su due gare, andata e ritorno: la prima a casa della peggior classificata nella stagione regolare. Tierre Chimica Montebello - Engas Hockey Vercelli si terrà quindi in terra veneta mercoledì 20 aprile, ore 20.45.Ritorno al Palapregnolato del rione Isola dopo tre giorni, sabato 23 aprile, sempre alle 20.45. La squadra che complessivamente marcherà più reti incontrerà ai quarti la capolista GSH Trissino (sabato 30 aprile). Da sottolineare che i quarti di finale playoff si giocano al meglio delle tre partite.

L’altro accoppiamento dei preliminari (fra settima e e decima in classifica) vedrà opposte Gamma Innovation Sarzana ed Edil Fox Grosseto. Le partite si giocheranno nelle medesime date di quelle dell’Engas e qui la vincitrice troverà l’Amatori Wasken Lodi, secondo in regular season, nei quarti.

La finale fra le due eliminate - Le due compagini che non accederanno ai quarti si affronteranno in due gare di andata e ritorno, sabato 30 aprile e sabato 7 maggio, per giocarsi un posto per la WS Europe Cup (ex Coppa CERS).