PFV: seconda vittoria consecutiva per le Under 17

PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI

SETTORE GIOVANILE

CAMPIONATO UNDER 19 -

Girone A – FASE “COPPA PIEMONTE” – 5^ giornata di andata

Lunedì 4.4.2022 Vercelli – Palestra Sc. Media Pertini-Lanino

Pallacanestro Femminile Vercelli – Arona Basket 32-88

(Parziali: 9-17; 16-40; 29-66)

Tabellino: Lo Ndeye; Ifa Uwaidae; Zanetti 14; Chillini; Valentino 2; Liberali 2; Debernardi 6; Franzo; Prinetti 8. All.re Adriana Coralluzzo

Solito copione per la formazione under 19 della PFV, sconfitta ancora una volta in casa da Arona Basket per 32-88, al termine di una partita che si è sviluppata secondo le ormai solite modalità: molta fatica a realizzare punti e porte aperte in difesa per le conclusioni avversarie.

Ci sono come sempre, peraltro, delle attenuanti, come le assenze di Momo, Francese e Bouznad per motivi vari, ma tra le più giovani chiamate a sostituire le compagne è emersa Prinetti del 2007 (8 punti), ed un buon apporto hanno dato anche Zanetti (2005: 14 p.ti) e Debernardi (2004: 6 p.ti).

Purtroppo le defezioni sono state fatti dell’ultima ora e non è stato possibile trovare in tempo utile giocatrici per sostituire le assenti.

Comunque coach Coralluzzo, a fine partita, è apparsa piuttosto rinfrancata rispetto alle ultime uscite, dichiarandosi soddisfatta della prestazione della squadra, per la quale ha ricevuto anche i complimenti dell’allenatore avversario che ne ha rilevato i miglioramenti, soprattutto considerate le assenze di giocatrici importanti. Ha visto – ha dichiarato Coralluzzo – la ricerca di mettere in pratica quanto a lungo provato in allenamento in fase offensiva, raggiungendo a volte l’obiettivo, e questo è positivo nell’ottica degli auspicati progressi del gruppo.

Naturalmente, nel contesto di questa formazione, occorre apprezzare i piccoli passi avanti che ogni tanto vengono fatti.

La gara non ha avuto storia, come sempre: Arona, più forte e molto più attrezzata fisicamente, si portava subito avanti (9-17 nella prima frazione) per chiudere praticamente i giochi già a metà gara (16-40).

La ripresa era poco più di un allenamento, con la PFV che reggeva ancora un quarto (29-66 al 30’) per cedere definitivamente nell’ultimo periodo, in cui realizzava solo tre punti per il 32-88 finale.

* * *

Campionato Under 17 - 2^ fase

Girone “Primavera” – 4^ giornata

Sabato 2 aprile.2022 ad Alice Castello – Palestra Comunale ore 15,00

Pallacanestro Femminile Vercelli - College Basketball Borgomanero 74-56

(parziali: 16-8; 48-25; 60-45)

Tabellino PFV: Cafasso 6; Carrozza 11; Fiore 4; Giorgi 8; Nicolotti 6; Pintonello E. 4; Rizzato 22; Momo M. 2; Baro 2; Matteja 9.. All.re Fabrizio Castelli

Seconda vittoria consecutiva per le Under 17 della PFV, nel girone “Primavera”, che mettono sotto agevolmente in casa il College Basketball Borgomanero, già sconfitto due volte nel girone di qualificazione.

Le ragazze di Fabrizio Castelli sono partite bene, cercando subito la fuga in avanti nel primo periodo (16-8) per poi dilagare decisamente nel secondo (32-17), acquisendo, così, un buon margine di vantaggio con ottime giocate collettive e chiudendo 48-25 all’intervallo lungo, con ben 23 punti di scarto.

Grazie a questo cospicuo bottino nella ripresa le vercellesi potevano permettersi di gestire la gara secondo le proprie necessità e coach Castelli di far ruotare tutte le ragazze a sua disposizione, concedendo preziosi minuti di esperienza a chi ha giocato meno sino ad ora, pur lasciando qualche punto di vantaggio per strada per il 60-45 del 30’, score che sostanzialmente non sarebbe più cambiato.

Nell’ultimo periodo, infatti, il distacco veniva mantenuto senza fatica, ed anzi incrementato, sino al 74-56 finale che, tutto sommato, rispecchia i valori che si sono visti in campo in questa partita.

* * *

CAMPIONATO UNDER 15

2^ fase di completamento - Girone Unico

4^ GIORNATA – girone a sola andata

Domenica 3.4.2022 ad Alice Castello (VC) –ore 11,30

P allacanestro Femminile Vercelli – Dentis CRF E.ON VBF PF (Fossano) 45-55

(parziali: 4-9; 17-23; 25-39)

Tabellino PFV: Dikrane 6; Giuliani 9; Dipace 6; Bari H.; Cavalli , Nicosia 10; Nicolotti 2; Rizzato. 12. All.re: Fabrizio Castelli con Gianfranco Anastasio.

Le Under 15 della PFV, sul campo di Alice Castello, non essendovi spazi per giocare nelle palestre di Vercelli, hanno perso contro le Fossanesi del Dentis CRF E.ON VBF PF per 45-55, peraltro con moltissimo rammarico, viste le forze in campo, a causa delle ennesime defezioni di alcune ragazze (dovute a sfortuna e non solo) che le hanno costrette a giocare ancora una volta con sole otto giocatrici in panchina

Infatti, nuovamente al palo per quarantena Torazzo e Haxhiasi, ad esse si è aggiunta all’ultimo Prinetti per ragioni personali e Momo Matilde che, nella gara under 17 del pomeriggio precedente, si è infortunata e non ha potuto essere della contesa, come da convocazione.

Le vercellesi, quindi, sempre in emergenza come detto, sono state fortunatamente integrate dalle pari età del gruppo Under 17 Rizzato e Nicolotti, dovendo però rinunciare, si ripete, a Matilde Momo (sulla quale si contava molto), tutte ancora agli ordini di Fabrizio Castelli che, per l’occasione ha avuto in panchina accanto a sé Coach Anastasio, che è in fase di ripresa.

La gara è cominciata male per le vercellesi, come purtroppo ormai sembra diventata una costante (contro la quale bisognerebbe fare qualcosa): 4-9 il primo quarto, e subito la necessità di rimontare e l’affanno che ne deriva. Nella seconda frazione le padrone di casa (si fa per dire visto che anch’esse erano ospiti di Alice Castello, di cui si ringrazia il Comune) si riportavano in linea di galleggiamento (13-14 il quarto) mantenendo pressoché immutato lo svantaggio a metà gara: 17-23.

Però nel terzo quarto le ragazze di Castelli e Anastasio cedevano sensibilmente e perdevano contatto con le fossanesi, andando sotto di 8 punti nel periodo che, sommati ai sei già sul groppone, portavano ad uno scarto di -14 al 30’ sul 25-39 che in pratica risolveva il match, stante anche la difficoltà per la PFV di operare le necessarie rotazioni.

Nell’ultimo quarto Rizzato (top scorer con 12 p.ti davanti a Nicosia 10) & C. avevano un colpo di reni che riduceva parzialmente il divario finale a -10 ma non era sufficiente a ribaltare il risultato, che alla fine diceva inesorabilmente 45-55.

Molto rammarico, dunque, in casa PFV per questa sconfitta, soprattutto per il perdurare delle defezioni che indeboliscono la squadra e, nell’ultimo caso, per aver dovuto fare a meno di due elementi cardine sotto canestro come Prinetti e Momo che, se presenti (o almeno una) avrebbero quasi certamente potuto contribuire a cambiare le cose, e magari anche il risultato. Peccato veramente.

* * *

CAMPIONATO UNDER 13 –

Girone A

5^ giornata andata

Domenica 3.4.2022– a Nole (TO) Palestra Scuole Medie ore 14,45

Basket Nole - Pallacanestro Femminile Vercelli 58-41

( parziali: 11-13; 26-20; 38-29)

Tabellino PFV: Fall A.; Alilou ; Panelli 9; Trotti 7; Stacchini 11; Zannini 3; Lahmidi ; Mura 11; Khoule; Balzaretti, Valentini; Triberti.. All.re Fabrizio Valentini.

Le giovani Under 13, affidate ancora a Fabrizio Valentini, tornano sconfitte da Nole, per opera del Basket Nole per 58-41 con la consapevolezza, però, di aver fatto tutto il possibile per portare a casa la partita, pur non riuscendovi.

Partivano bene, una tantum, le vercellesi, combattendo alla pari delle avversarie, ottenendo un piccolo vantaggio al primo quarto (11-13) e restando in partita nel secondo, allorché erano le padrone di casa a tentare di allungare ribaltando la situazione (26-20 a metà partita).

Nel terzo periodo le squadre rimanevano a lungo in quasi perfetto equilibrio, sia nel gioco che nel risultato, riuscendo Nole ad incrementare il proprio vantaggio di quattroi punti per il 39-29 di tre quarti gara.

Nell’ultimo periodo, invece, le nolesi riuscivano a piazzare l’allungo decisivo con un perentorio 20-12 e si aggiudicavano, così, il match con 17 punti di scarto, mentre la PFV dava fondo alle proprie energie.

Nonostante la sconfitta, una prova abbastanza incoraggiante quella delle giovani vercellesi.