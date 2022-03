Basket femminile: ecco il calendario per l'accesso alle finale four della serie C

E' uscito il calendario della seconda fase per l'accesso alle finale four della serie C.

Questi gli incontri in programma per la Pallacanestro Femminile Vercelli.

Primo turno

Venerdì 25 marzo, a Vercelli (Palapiacco) ore 20,30:

PFV - Basket Club G. Borsi - Ceva (CN)

Secondo turno

Domenica 3 aprile, a Fossano (CN) ( Palazzetto via Mons Soracco) ore 19,00

Acaja basketball School - PFV

Terzo turno

Domenica 10 aprile, a – Vercelli (Palapiacco) ore 18,00 (o 18,30)

PFV - OTB Beinaschese - Beinasco (TO)

Quarto turno

Domenica 24 aprile, a Rivalta (TO) (Palazzetto Sc. El. Calvino) ore 18,00

Area Pro 2020 - Rivalta - PFV

Primo turno, ritorno

Domenica 1 maggio, - a Ceva (CN) (Palazzetto Ist. Baruffi) ore 17,30

Basket Club G. Borsi - PFV

Secondo turno, ritorno

Domenica 15 maggio, a Vercelli (Palapiacco) ore 18,00

PFV - Acaja Basketball School (Fossano)

Terzo turno, ritorno

Sabato 21maggio a Beinasco (TO) ore 20,30

OTB Beinaschese - PFV

Quarto turno, ritorno

29 maggio, a Vercelli (Palapiacco) ore 18,00

PFV - Area Pro 2020 (Rivalta - TO).

Le prime quattro classificate accederanno alle finali a quattro per la promozione in serie B.