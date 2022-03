Liceo Lagrangia: brillante risultato per il Dipartimento di Francese

Ancora un brillante risultato per il Dipartimento di Francese del Liceo Lagrangia, Centre d’Examen accreditato della Provincia di Vercelli.

Giovedì scorso, presso la sede di C.so Italia, si sono ultimate le prove relative alla nuova certificazione di Lingua Francese, il DFP (Diplôme du Français Professionel).

Ben 15 allievi, distinti tra indirizzo Linguistico, Classico e LES hanno sostenuto la certificazione di livello B 1, conseguendo risultati brillanti, addirittura sei di loro avec mention. Gli allievi, preparati dalla Prof.ssa Perrin e seguiti dalla Prof.ssa Bortolaso, si sono cimentati nella filière Affaires, che permette di attestare la capacità di utilizzare efficacemente il francese, orale e scritto, nelle principali situazioni di comunicazione professionale e di essere operativi nelle funzioni relazionali, amministrative e commerciali dell'impresa, andando così a perfezionare la loro preparazione scolastica in un settore non sempre presente nel corso di studi, completare il diploma accademico e ottenere crediti formativi.

Parlata in cinque continenti, la lingua francese è, dopo l’inglese, tra le più diffuse e studiate nel mondo. Il francese è anche lingua ufficiale di lavoro dell'Unione europea e dell'Unione africana e viene utilizzato da molti altri organismi e organizzazioni internazionali, pertanto, la sua conoscenza può agevolare l'ingresso nel mercato del lavoro.

I candidati, una volta ottenuto il loro diploma, possono iscriversi gratuitamente al gruppo “Alumni” del DFP – Le Francais des Affaires. Questo gruppo LinkedIn è stato creato per favorire, a livello mondiale, l’incontro tra il mondo delle imprese alla ricerca di personale che conosca la lingua francese in un contesto professionale e candidati che abbiano ottenuto la certificazione DFP

Istituiti dalla Camera di Commercio e dell’Industria di Parigi (CCIP), i DFP - Diplômes de français professionnel sono proposti per 7 diversi ambiti professionali (Affaires, Sciences et techniques, Droit, Santé, Relations Internationales, Tourisme, Hôtellerie, Restauration et Mode) e sono basati su una scala di 5 livelli, da A1 a C1, del Quadro comune europeo per le lingue. In generale, si rivolgono sia a professionisti che a studenti che si preparano a lavorare nel settore di riferimento ma sono molto richiesti anche in ambito universitario, ad esempio presso l’Università Bocconi di Milano.

Un grande plauso quindi ai ragazzi che si sono cimentati in questa nuova avventura grazie alla fattiva collaborazione dell’Alliance Française di Biella nella persona della sua Presidente, professoressa Claudia Casazza.

Un sentito grazie anche al Dirigente dell’IIS Lagrangia, dottor Graziano, al tecnico e al personale tutto della scuola che hanno collaborato alla buona riuscita di questa iniziativa.