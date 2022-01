Pozzolo: Da Amnesty, un segnale forte, in difesa della libertà

Sottolineando l'apprezzamento per le posizioni recentemente espresse da Amnesty International Italia in relazione alla attuale situazione che vede l'Italia essere oggetto di particolari attenzioni internazionali - in tema di diritti umani e rispetto delle libertà fondamentali -, i consiglieri comunali Simone Boglietti Zacconi, Tullia Babudro, Donatella Demichelis e Martina Miazzone hanno sottoscritto e presentato, a titolo personale, l'ordine del giorno qui allegato (Vedi sotto - ndr)

"Questo documento mi trova completamente d'accordo - afferma anche l'assessore comunale Emanuele Pozzolo - e auspico che tutti possano e vogliano condividere l'appello di Amnesty International: queste sono questioni attinenti alla difesa della libertà e alla coscienza personale di ognuno, che vanno ben oltre le distinzioni di partito. Da Vercelli può partire un segnale forte che chieda il libero e volontario accesso alla campagna vaccinale per tutti coloro che desiderano sottoporvisi, la contrarietà ad ogni obbligo terapeutico profilattico generalizzato, il superamento del green-pass e la ferma condanna di ogni tipo di discriminazione - soprattutto sul posto di lavoro - verso le persone non vaccinate che a loro spese dimostrano di essere sane e non contagiose".

ORDINE DEL GIORNO

Ogg.: Misure per combattere il virus Sars-Cov-2, sostegno ad Amnesty International.

Esprimendo apprezzamento per la posizione di Amnesty International Italia – resa pubblica il 14 gennaio 2022 - che sollecita il governo italiano “ad ancorare i propri interventi ai principi di legalità, legittimità, necessità, proporzionalità e non discriminazione” e a informare qualsiasi politica di salute pubblica “sull’evidenza scientifica più aggiornata e verificabile, motivata da comprovate ragioni oggettive e accompagnata da metodi di comunicazione chiari e trasparenti”,

PRESO ATTO

che “lo stato di emergenza nazionale in vigore in Italia da quasi due anni e che è stato recentemente prorogato fino al 31 marzo 2022 dal decreto-legge 221/2021, non è previsto dalla Costituzione ma trova fondamento giuridico nel decreto legislativo 1/2018, in cui si prevede che il Consiglio dei ministri possa deliberare lo stato di emergenza di rilevanza nazionale al verificarsi di determinati eventi, in deroga a qualsiasi disposizione vigente”,

CONSTATATO INOLTRE

che “Amnesty International Italia sollecita il governo a riconsiderare attentamente se prorogare la misura oltre il 31 marzo 2022, in quanto tutte le misure di carattere emergenziale devono rispondere ai principi di necessità, temporaneità e proporzionalità” e che “sollecita le autorità italiane – in primis il governo, l’Aifa, l’Istituto superiore di sanità e la Protezione civile – a promuovere forme di comunicazione chiare e inclusive per garantire alla popolazione l’adozione di comportamenti responsabili per la tutela dell’incolumità collettiva e seguire le linee guida di salute pubblica”,

i sottoscritti consiglieri comunali, tutto ciò premesso,

INVITANO

il Sindaco di Vercelli a porre in essere ogni tipo di atto amministrativo e politico di propria competenza, anche interloquendo con la Regione Piemonte e con il governo nazionale, affinché – come sottolinea Amnesty International – siano poste in essere misure di contrasto al virus Sars-Cov-2 che rispettino “i principi di legalità, legittimità, necessità” e più precisamente: