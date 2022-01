Addio a "Nani" Zanella, partigiano scampato all'eccidio di Santhià

È morto sabato, 1° gennaio, all'età di 97 anni, il partigiano Torino Zanella detto "Nani". Originario di Porto Tolle (Rovigo), si era poi trasferito con la famiglia nel Biellese, trovando lavoro come operaio tessitore.

A ricordarlo in queste ore, l'Anpi Biella con un post sulla propria pagina Facebook: “Entrato a far parte del battaglione Bixio, 75^ Brigata Garibaldi Piero Maffei, ai primi di luglio del 1944, aveva partecipato con ardore e coraggio a tutto il ciclo operativo dell'unità partigiana. Ricordava ancora con lucidità i combattimenti nella conca di Oropa, avvenuti nel settembre-ottobre 1944, che avevano visto i garibaldini del Bixio respingere i ripetuti attacchi nazifascisti. Fu anche presente a Santhià il 29 e 30 aprile 1945, riuscendo fortunosamente a mettersi in salvo, con altri compagni, durante l'attacco portato dai tedeschi della 5a divisione di montagna che costò la vita a 23 partigiani della 2^ e 75^ Brigate e a 25 civili. Dal Comitato provinciale biellese dell'ANPI sentite condoglianze alla famiglia”.

Qui di seguito, nel video, la testimonianza di Zanella proprio sull'eccidio compiuto nella cittadina che, ogni anno, viene tuttora commemorato con partecipazione.

I funerali, affidati all'Impresa Funebre Oropa, hanno avuto luogo ieri, 4 gennaio, a Galfione, frazione di Occhieppo Superiore.