Incidente a Borgosesia: materiale disperso e traffico bloccato

Traffico bloccato sulla strada tra Borgosesia e Varallo per un grosso incidente tra un'auto e un furgone avvenuto nella zona tra Agnona e Isolella. Le cause sono in via di accertamento a cura dei Carabinieri. Dalle prime testimonianze l'autocarro avrebbe anche perso il carico, una grossa lastra che deve essere rimossa con una gru. Il traffico è al momento interrotto sino alla fine delle operazioni di messa in sicurezza. Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Non sono note al momento le condizioni dei conducenti.

Seguiranno aggiornamenti.