Natale a Santhià, tra shopping, musica e giochi per i piccoli

Arriva il Natale a Santhià, portando con sé diversi eventi.

I primi arriveranno già questo fine settimana, sabato 11 dicembre è in programma l'“Aperitivo diffuso sotto le stelle” a cura dei bar cittadini con menù natalizi tutti da scoprire, musica dal vivo con i Bananas of The Caribbean e i Mej che Nienti e negozi aperti fino alle 23.

Domenica 12 dicembre dalle 15,30 alle 19 spazio ad artisti di strada e spettacoli di giocoleria, con una sorpresa al calar del buio, bolle di sapone giganti con il Mago Victor, giri in carrozza per i bambini, allegri concerti del Corpo Pifferi e Tamburi e della Banda dei Giovani per le vie del centro, infine in piazza Roma il Gruppo Animatori San Grato organizzerà divertenti giochi per i bambini.

«Queste saranno le prime due giornate di una grande serie di eventi che avranno luogo in città, grazie anche alla fattiva collaborazione con Biblioteca Civica, Compagnia dell’Armanac, Commercianti Santhiatesi, La Famija Santhiateisa, Gruppo Alpini Santhià, Gruppo Animatori San Grato, Gruppo Attacchi Santhià, Gli Sbiriulà” commenta l’assessore Alessandra Ferragatta che sta organizzando questa due giorni insieme al consigliere Massimo Carando e alla consigliera Elisa Battù.