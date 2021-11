Istituto Lagrangia: la consegna della targa di riconoscimento “Centre d’Examen DELF” - Le foto

Nella data di giovedì 25 novembre, presso l’IIS Lagrangia di Vercelli si è svolta la cerimonia di consegna della targa di riconoscimento all’Istituto stesso come Centre d’Examen DELF. E’ con grande orgoglio che, alla presenza della prof.ssa Casazza Claudia, Presidente dell’Alliance Française sede di Biella, della Responsabile di Dipartimento per la lingua Francese prof.ssa Bortolaso Paola, di molti dei Docenti che negli anni hanno preparato gli allievi al superamento degli esami DELF, dei Vice presidi, professor Pelaia Luigi per l’Istituto Lagrangia e prof Scanzo Roberto per l’Istituto Balbo di Casale, alcuni studenti hanno simpaticamente raccontato, aiutati dalla lettrice di lingua, prof.ssa Comoletti Virginia, le inquietudini e i timori che sempre accompagnano le prove di certificazione linguistica. A partire da citazioni celebri, letterarie e non, i ragazzi hanno esposto in lingua francese, e qualche volta in rima, il loro amore per la lingua d’oltralpe dimostrando sicure capacità espositive, molto apprezzate dai presenti.

Dopo aver rotto il ghiaccio, la Presidente Casazza ha consegnato nelle mani della prof.ssa Martinella Florence e del prof. Pelaia, la targa in riconoscimento del lavoro svolto in quasi vent’anni presso l’IIS Lagrangia. È infatti la prof.ssa Martinella che, in considerazione dei numeri sempre più elevati di partecipanti alle certificazioni, si è adoperata per far riconoscere la scuola come centro esami. A fronte dei tanti successi conseguiti dagli allievi delle Scuole Medie del circondario, di diversi Istituti Superiori della città e dagli allievi dell’IIS Balbo di Casale, guidati dalla prof.ssa Bozzo Marisa e dalle sue colleghe di dipartimento, Claudia Casazza ha sottolineato come l’impegno richiesto da parte di tutti sia notevole: organizzazione e, soprattutto, passione sono gli elementi che contribuiscono alla buona riuscita degli allievi che sostengono gli esami DELF. Il conseguimento di una certificazione di lingua francese, a partire dal livello A2 fino al livello B2, contribuisce infatti ad un più facile inserimento nel mondo del lavoro, a ridurre il numero di esami da sostenere in sede universitaria nonché fornisce titolo preferenziale per i progetti di mobilità europea.

Quanto finora realizzato vuole essere solo un punto di partenza per futuri progetti come la certificazione DFP (Diplôme du Français Professionnel), specificatamente richiesta in ambito economico e lavorativo e di cui si occupa in particolare la prof.ssa Perrin Anne-Françoise che è anche esaminatrice presso l’Alliance.

Certamente non sarebbe stato possibile raggiungere questo traguardo senza la collaborazione di tutti, a partire dai collaboratori scolastici che hanno sempre dimostrato piena disponibilità nel preparare le aule né senza il supporto del D.S. Giuseppe Graziano, sempre molto solerte nell’approvare e appoggiare queste iniziative.

Il pomeriggio si è poi concluso con la consegna di una borsa di studio, generosamente attribuita dalla prof.ssa Barale Carla che ha voluto devolvere quanto ricevuto in occasione del proprio pensionamento, all’allieva Ansu Caronine, diplomatasi al mese di luglio scorso presso il Liceo Linguistico di Vercelli.

Il più sentito ringraziamento va agli alunni che sempre si mettono in gioco, in particolare a: Binelli Giulia, Conti Alice, Di Massa Emanuele, Morelli Francesca, Rossetti Alessia, Somma Salvatore e Tebarki Amal, veri interpreti dello spirito francese e Portalupi Federico che si è occupato delle fotografie e della realizzazione del filmato.