«Benvenuti al Cnos Fap: dove si studia, si impara a lavorare e ci si diverte» - FOTO

Benvenuti al Cnos Fap, dove si studia, si impara a lavorare e... ci si diverte.

Si è svolto sabato il primo open day del centro di formazione professionale che ha sede al complesso salesiano del Belvedere. Un appuntamento preparato con cura e creatività dallo staff di Flavio Ardissone, dagli insegnanti e dagli studenti che non si sono lasciati sfuggire l'occasione per presentare al meglio i corsi rivolti agli studenti che abbiano terminato il percorso delle scuole medie: Termoidraulica, Automotive, Meccanica industriale e Acconciatura.

Pezzo forte della stagione è il nuovo laboratorio di acconciatura: un salone del tutto uguale a quello dei parrucchieri nel quale anche le studentesse più giovani possono allenarsi in vista dei futuri stage in azienda.

L'open day è anche un'occasione per scoprire gli ampi e attrezzatissimi laboratori dove si impara a lavorare mettendo in pratica ciò che si è appreso a lezione «e dove ci si diverte - assicura uno studente del terzo anno di Termoidraulica -: perché la scuola dev'essere anche divertente per catturare la nostra attenzione. E qui i prof. sono davvero speciali». E se lo dice uno studente... è senz'altro la miglior pubblicità possibile.

L'open day viene replicato il prossimi 15 gennaio: intanto chi fosse interessato, può scorrere questa galleria fotografica per farsi un'idea di cosa può trovare.