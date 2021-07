Progetto Accoglienza al Lagrangia: 9 laboratori per scoprire il mondo del liceo

L’Istituto superiore Lagrangia ha accolto l’invito del Ministero dell’Istruzione che, attraverso il Decreto “Piano Scuola Estate” vuole favorire un recupero della scolarità dei ragazzi, così penalizzata dalla didattica a distanza durante il lungo periodo di pandemia da Covid-19.

A partire dal 2 settembre le porte del Lagrangia si apriranno per accogliere gli studenti iscritti alla classe prima dei diversi indirizzi liceali per accompagnarli nei loro primi passi lungo il percorso da loro scelto per i prossimi cinque anni. Il Progetto “Accoglienza” offre la possibilità di un approccio graduale e giocoso alle nuove materie di indirizzo che i ragazzi affronteranno a partire dal 13 settembre, stimolando in loro la curiosità per le nuove discipline.

Saranno attivati ben nove laboratori in presenza che si svolgeranno dal 2 al 10 settembre nelle due sedi di via Duomo 4 e corso Italia 48.

La frequenza è ovviamente volontaria e ci si dovrà iscrivere entro sabato 7 agosto indicando il laboratorio scelto utilizzando il link del form di GSuite indicato sul sito dell’Istituto nella sezione dedicata al Progetto Accoglienza. Un’unica avvertenza: ci si potrà iscrivere solo ai laboratori previsti per il proprio indirizzo liceale.

Ecco, quindi l’elenco, l’obiettivo dei Laboratori e gli indirizzi a cui sono rivolti: "Noi Insieme (per gli studenti di tutti gli indirizzi) per accompagnare e preparare gli studenti all’avvio del loro percorso liceale fornendo una forte motivazione e desiderio di partecipare alla vita della scuola, promosso da studenti che già frequentano (peer education). Le attività tra pari permettono di coinvolgere i neoiscritti in modo attivo ed entusiastico.

Giochi matematici (Liceo Classico e LES) per offrire un approccio ludico alla matematica; Le Francais? C’est facile! (Liceo Linguistico e LES) per stimolare conversazione e acquisizione del metodo di studio di una lingua straniera; Espanol Se escribe con “N” (Liceo Linguistico e LES) per l'avvicinamento ludico alla lingua spagnola e accenni alla cultura; La salute un bene per tutti (Liceo Sc. Umane, LES e Linguistico) offre l'avvicinamento alle tematiche legate alla salute e al benessere. Latino e greco (Liceo Classico) offre un'introduzione alla cultura e alla lingua greca e latina; Il fenomeno sociale (LES e Liceo Sc. Umane) per l'introduzione allo studio della psicologia e al diritto con un approccio interattivo. E ancora: l’arte vicino a noi (Liceo Artistico) presenta una conoscenza dei monumenti architettonici della città e copia dal vero. La manipolazione della creta. Le avanguardie del ‘900 e La Musca… che passione! (Liceo Musicale): per avvicinare i ragazzi in modo ludico ed empatico alle materie caratterizzanti. Musica d’insieme e coro.