Scontro tra due camion e un'auto: 4 feriti

Quattro persone sono rimaste ferite - e portate in ospedale due in codice giallo e due in codice verde - nel pomeriggio di venerdì 25 giugno per un incidente avvenuto sulla provinciale 11 a BorgoVercelli.

Lo scontro ha coinvolto due mezzi pesanti e un'autovettura: nell'impatto le due persone a bordo della vettura sono rimaster ferite e incastrate all'interno del mezzo: per i soccorsi, insieme al personale del 118, è intervenuta una una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Vercelli che si è occupata di estrarre i due occupanti dell'autovettura, poi affidati alle cure del 118 che ha provveduto al trasporto in ospedale in codice giallo. Situazione meno grave per i conducenti dei mezzi pesanti, portati al Sant'Andrea in codice verde.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha po lavorato diverse ore per la messa in sicurezza del tratto stradale e mentre il personale specializzato si è occupato della bonifica della sede stradale interessata da sversamento di gasolio dal mezzo pesante.