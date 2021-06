Tuffo... di giunta per inaugurare la rinata piscina del Milanaccio

Con un tuffo collettivo la Giunta del Comune di Borgosesia ha inaugurato la piscina del Milanaccio, riaperta il 21 giugno dopo un lungo periodo di fermo dovuto all’emergenza sanitaria ed ai lavori di risistemazione del palazzetto che la ospita.

«Inauguriamo questa piscina mentre stiamo completando un ampio intervento di ristrutturazione – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Fabrizio Bonaccio – che è costato un 1milione e 700mila euro e comprende anche l’area esterna, su cui si interverrà a luglio con l’abbattimento delle barriere architettoniche, il rifacimento dei campi da tennis, la costruzione di due campi da paddle e il rifacimento degli spogliatoi maschili e femminile per il tennis e per il paddle, oltre al rinnovamento del giardino esterno che sarà il solarium a cui si potrà accedere dai nuovi infissi realizzati nel complesso intervento che ha rinnovato l’area della vasca, con nuovi impianti tecnici e un nuovo soffitto».

Soddisfatto il gestore della struttura, Roberto Lometti, della società Trialom: «La piscina riapre al pubblico, con orari ampi: dalle 9,30 alle 21 dal lunedì al venerdì, il sabato dalle 9 alle 17,30, la domenica valuteremo in base alle prenotazioni – spiega – le linee guida legate al periodo Covid ci impongono che ogni utente dovrà prenotarsi per accedere alla vasca, dove gli ingressi sono contingentati. Per accedere quindi bisogna telefonare allo 0163.23958 negli orari di apertura e si prenota l’orario in cui entrare in vasca».

Soddisfatto il sindaco Paolo Tiramani, il primo a tuffarsi nell’acqua della luminosa piscina, seguito da Eleonora Guida, Fabrizio Bonaccio e Paolo Urban, mentre la vice sindaco Emanuela Buonanno seguiva divertita la scena da bordo vasca: «L’impianto è bellissimo – commenta il Sindaco – sono orgoglioso del lavoro che si sta facendo qui: non solo abbiamo “riportato a casa” il Milanaccio, ma lo stiamo ristrutturando con cura dei dettagli, per restituire ai borgosesiani un luogo di sport accogliente e tecnicamente efficiente, dove poter praticare attività sportiva in sicurezza ed anche immersi in un ambiente esteticamente bello – aggiunge – La ricerca estetica è infatti un elemento che sta diventando il filo conduttore di tutti i nostri interventi a Borgosesia, unito all’implementazione dei servizi. Bellezza ed efficienza sono infatti gli elementi chiave per dare ai nostri cittadini il piacere di vivere nella loro città».

La settimana di inaugurazioni a Borgosesia proseguirà venerdì, con il taglio del nastro dei nuovi uffici INPS.