Lavori all'ex cinema Astra: che fine farà l'associazione Vitality Club?

Prima interrogazione sul piano di riqualificazione dell'ex cinema Astra, per il quale il Comune sta preparando un progetto che consenta di accedere ai fondi del bando Cultura Missione Comune.

A presentarla sono Pd e lista civica con primo firmatario il consigliere Carlo Nulli Rosso.

«Il piano triennale dei lavori pubblici, recentemente approvato da questo consiglio, consta, fra l’altro, di un progetto che prevede la riqualificazione di una porzione dell'ex Enal e, più in particolare la ri-costruzione, in luogo dell’edificio denominato ex cinema Astra, di un teatro civico, finanziato con il credito sportivo. Constatato che all’interno dell'ex cinema Astra ha sede, dal 1987, l'associazione sportiva “Vitality Club”, vero e proprio fiore all’occhiello sportivo vercellese, fucina di grandi campioni olimpici come per esempio Marco Lingua, che si occupa di alzate e pesistica olimpica, organizzando periodicamente importanti manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale e appurato che la Vitality Club è intestataria di un contratto di concessione stipulato con il Comune in data 1987 e rinnovabile annualmente, si chiede se l’amministrazione comunale abbia intenzione a seguito del progetto di costruzione del nuovo teatro di revocare la concessione all’associazione “Vitality Club”; se il progetto di ri-costruzione del nuovo teatro nell’edificio ex cinema Astra possa convivere con l’associazione sportiva” Vitality Club” e se, nel caso l’amministrazione decidesse di revocare la concessione all’associazione sportiva, privandola delle aree a loro concesse, avesse già individuato una sistemazione alternativa».