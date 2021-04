Al via la pulizia delle fontane artistiche: nelle vasche si trova di tutto

Con l’arrivo della bella stagione, riprendono le pulizie delle fontane artistiche di Borgosesia: Seso si occupa di questa attività di manutenzione con cadenza regolare, durante la stagione in cui le fontane sono in funzione.

«Effettuiamo la pulizia con prodotti specifici – spiegano i responsabili – ogni fontana viene sottoposta ad un trattamento accurato da parte di due addetti, con l’ausilio di un’idropulitrice».

A Borgosesia le fontane curate dal personale di Seso sono 6: la fontana dei giardini pubblici di Piazza Martiri, la fontana Frascotti in Piazza Mazzini, quella dedicata ad Emanuela Setti Carraro ed al Generale Dalla Chiesa, in Piazza Mazzini, poi quella di Via XX Settembre, quella di Piazza Cavour ed infine la fontana di Corso Vercelli, alla rotonda della filanda.

Durante le operazioni di pulizia, all’interno delle fontane, purtroppo, vengono trovati oggetti di vario genere: «Bicchieri e bottigliette di plastica, monetine e tanti altri oggetti che vengono recuperati e smaltiti dai nostri dipendenti – spiega il direttore di Seso, Dario Pavanello - colgo l’occasione per invitare tutti ad utilizzare i contenitori appositi per i rifiuti, evitando l’uso improprio delle fontane, che hanno la funzione di rendere più bella la città».

Anche a Borgosesia, come avviene in altre città, a tutela della bellezza di questi coreografici monumenti, nei pressi delle fontane sono state installate telecamere di controllo, che permetteranno di individuare i responsabili di comportamenti scorretti.