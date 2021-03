Un assessore alla Gentilezza per ascoltare i bisogni dei piccoli

Si amplia la rete del progetto nazionale "Costruiamo Gentilezza" (www.costruiamogentilezza.org)<wbr></wbr>, la cui attuazione è coordinata dall'Associazione "Cor et Amor", ha come obiettivo il costruire pratiche di gentilezza per accrescere il benessere della comunità mettendo al centro i bambini. Ad aderire, Paola Ceccarello, già assessore, che recentemente ha ricevuto anche la delega alla gentilezza dal sindaco di Pertengo, Giovanni Mazzeri. Con entusiasmo la neo assessora alla gentilezza, ha riconosciuto nella propria famiglia un buon esempio di gentilezza, in quanto le ha insegnato i valori ed il rispetto verso il prossimo. Valori che intende mettere in pratica verso la propria comunità, “perché non c’è cosa più importante di essere una grande famiglia”, sono le sue parole. Per farlo intende ascoltare i bisogni di tutti, ma soprattutto di chi è in difficoltà ed in particolar modo quelli dei bambini che rappresentano il futuro. Per loro promuoverà la gentilezza in ogni sua forma, li incoraggerà a vedere la vita con il sorriso, trasmettendo l’importanza della gratitudine, attraverso la sperimentazione di attività piacevoli.

Poiché l'Assessorato alla Gentilezza è stato paragonato dai bambini a un “supereroe”, proprio per ascoltare le proposte e i bisogni dei più piccoli l’assessore Ceccarello ha messo in atto sin da subito una buona pratica di gentilezza, mettendo a loro disposizione propria comunità la sua mail, a cui potranno scrivere con mamma e/o papà: dolce-fiore-gentile8@libero.it.

Per ricevere informazioni su come istituire l'assessorato alla gentilezza ed aderire al Progetto Nazionale Costruiamo Gentilezza é a disposizione la mail dedicata: reteassessori@<wbr></wbr>costruiamogentilezza.org