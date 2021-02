Asl: il dottor Bertone alla guida del Dipartimento di Prevenzione (fino a giugno)

Il dottor Paolo Bertone, direttore della struttura complessa di Medicina Legale dell'Asl Vercelli, è stato nominato Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Vercelli. Un incarico assunto da pochi giorni e che proseguirà fino al 30 giugno quando Bertone raggiungerà il pensionamento.

E, così come era avvenuto per la nomina di Liliana Mele a direttore amministrativo, anche questa nuova scelta del direttore generale Angelo Penna attira il commento perplesso del parlamentare del territorio, Paolo Tiramani. «Niente contro contro il dottore che non conosco - scrive sui social il sindaco di Borgosesia - Però se non sono prossimi alla pensione non li nominiamo? Senso della visione strategica 5--- ma meno eh!». Insomma, più passa il tempo e più appare chiaro che il cambio di passo auspicato dal parlamentare leghista, che da sempre ha seguito il mondo della sanità, non sta andando nella direzione auspicata.

E' invece soddisfatto della propria scelta il manager Penna che, in una nota, aggiunge: «Ringrazio il dottor Bertone per aver accettato di rimanere in servizio in modo da garantire continuità al coordinamento delle strutture del Dipartimento in questo periodo di emergenza sanitaria pandemica».