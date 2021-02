Frontale in centro paese, nel pomeriggio di domenica, a Cigliano: intorno alle 17.10 due vetture si sono scontrate in via Romualdo Bobba, fortunatamente senza gravi conseguenze per la persone coinvolte. Danni limitati anche per le vetture.

La squadra del Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris è intervenuta per la messa in sicurezza dei mezzi e della strada, mentre i carabinieri di Cigliano si sono occupati dei rilievi e i sanitari della Vapc hanno prestato i soccorsi del caso.