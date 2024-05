Aggrediscono un 52enne con una catena: denunciati tre uomini e una donna

Tre uomini e una donna, residenti in un comune del vercellese, sono stati denunciati per aver aggredito e ferito con una catena un 52enne originario di Milano. I fatti, sui quali sono ancora in corso accertamenti volti a chiarire movente e completa ricostruzione, risalgono a mercoledì.

A far scattare l'allarme sono state diverse chiamate al 112 da parte di cittadini che segnalavano un'aggressione in corso in via Foscolo, da parte di più persone, ai danni di un uomo. Le volanti della Questura e un equipaggio del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri sono intervenuti, rintracciando e identificando quattro persone, corrispondenti alle descrizioni fornite nelle chiamate al 112, che venivano accompagnate negli Uffici della Questura per ulteriori accertamenti. L'uomo, che presentava una vistosa ferita al volto, è stato invece affidato agli operatori del soccorso sanitario, che lo hanno trasportato al pronto soccorso, dal quale è stato dimesso il giorno seguente con una prognosi provvisoria di 15 giorni.

Contestualmente, gli uomini dell’U.P.G.S.P., con l’ausilio di personale del Gabinetto provinciale di polizia scientifica, hanno svolto d’iniziativa i primi accertamenti necessari a ricostruire le fasi dell’aggressione, cristallizzando le fonti di prova e ogni altro elemento utile a tal fine. Sono allo stato in corso ulteriori approfondimenti, finalizzati alla completa ricostruzione dell’episodio delittuoso e dell’eventuale movente. Per i quattro, intato, è scattata la denuncia a piede libero per lesioni personali aggravate.