Sono in corso di accertamento da parte della Polizia stradale di Biella le motivazioni del rischio ribaltamento del pesante carico eccezionale su un camioncino, a Villanova Biellese nella rotonda della zona denominata "Donna" che conduce a Mottalciata e Cossato.

Il mezzo è rimasto con il carico in bilico verso la scarpata e sono in corso attualmente (ore 18,30) le operazioni di ripristino. Strada bloccata dalla rotonda verso Mottalciata. Il traffico è a rilento. In ausilio anche i Carabinieri.