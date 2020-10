Victor Charlie: open day dedicato alla Protezione civile

In occasione della settimana della Protezione Civile, l'organizzazione di volontariato Victor Charlie Protezione Civile OdV, struttura territoriale della Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen's Band-Servizio Emergenza Radio organizza, domenica 18 ottobre a partire dalle 9,30, al Centro Polifunzionale del Comune di Asigliano, via Cesare Battisti, un open day promosso con il patrocinio della FIR CB-SER e del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale.

Durante l'evento verranno illustrate dai volontari tutte le attività che la Protezione Civile svolge a livello locale e nazionale per portare assistenza alle comunità colpite da eventi naturali o a supporto delle stesse per operazioni di salvaguardia e protezione della comunità e del territorio.

L'appuntamento, che vedrà la proiezione di filmati e foto, sarà volto anche alla spiegazione del percorso che un nuovo volontario può intraprendere qualora decidesse di entrare a fare parte del sistema di volontariato, in cui l'organizzazione è operante presso il Coordinamento Territoriale di Vercelli. Per coloro che volessero aderire, saranno illustrati i vari step formativi finalizzati all'acquisizione del brevetto di tipo C, che permette di operare in situazione di eventi calamitosi a livello nazionale.