Domani sera, fiaccolata antifascista

Precisazioni del Comitato antifascista antirazzista.

L'appuntamento per la fiaccolata antirazzista sarà alle ore 21 ,00 del 25 Settembre nel piazzale ex ospedale vecchio - UPO ( angolo c.so Garibaldi via Viotti ) da cui partirà il corteo, nel rispetto delle norme di distanziamento, che raggiungerà piazza Cavour percorrendo viale Garibaldi e corso Libertà.

In caso di pioggia il ritrovo è previsto direttamente in piazza Cavour.

- Il giorno 26 Settembre l'appuntamento, nel rispetto delle norme di distanziamento, per il dibattito con lo scrittore e poeta maliano Soumaila Diawara sul tema del legame tra razzismo e fascismo, sarà alle ore 16,30 presso gli spazi del circolo Mattone Rosso in c.so Rigola 180 ( ex colonia elioterapica).

ADERISCONO:

Anpi provinciale Biella ANPI Comitato Provinciale Novara

Anpi provinciale Vercelli Anpi Vercelli Circolo Arci Matteotti Cameri

NovarArcobaleno

Proposta Comunista Maggiora

USB Novara

Solidonda

Ciclofficina Thomas Sankara

Slow Food Vercelli

Bettertadio

Arci Biella Vercelli

Associazione Parte in Causa

Arcigay Rainbow Vercelli Valsesia