Borgosesia, i saluti della città alla preside Paganotti

Con una cerimonia piena di cordialità, lunedì 31 agosto il sindaco Paolo Tiramani e la Giunta di Borgosesia hanno salutato la dirigente dell’Istituto Comprensivo scuola media di Borgosesia, Raffaella Paganotti, che dopo 8 anni di servizio in città, ha concluso il suo servizio per andare in pensione.

La consigliera Gianna Poletti, con delega all’istruzione, ha sottolineato la proficua collaborazione con la dirigente: «E’ stato bello lavorare con la dottoressa Paganotti – sottolinea l’amministratrice – in questi anni abbiamo messo in campo tante iniziative, sempre nell’ottica di offrire ai bambini e ai ragazzi la miglior offerta formativa possibile, che li mettesse in connessione con il territorio e aprisse loro ampi orizzonti per la crescita intellettuale e personale».

Il sindaco Tiramani, che ha offerto a Raffaella Paganotti un bouquet di fiori a nome di tutta l’amministrazione come simbolo di riconoscenza, ha ringraziato la dirigente per questi anni di servizio a Borgosesia: «Una buona scuola è alla base di buone prospettive future per la nostra città – ha commentato – e la dottoressa Paganotti in questi anni ha operato al meglio perché le scuole di Borgosesia offrissero ai ragazzi un servizio di grande qualità. La ringrazio dunque per il grande lavoro svolto, dimostrando sempre disponibilità alla collaborazione e al dialogo, e Le auguro un felice pensionamento».

La preside Raffaella Paganotti sarà sostituita, in reggenza, dal collega Carmelo Profetto, già dirigente dell’Istituto Magni.