Un serpentello al Parco Magni: nessun pericolo, ma verrà catturato

Era solo un innocuo biacco (serpentello non velenoso, frequente nei giardini e sulle rive dei fiumi) il serpente filmato al Parco Magni, da alcuni addirittura indicato come vipera, forse allo scopo di spaventare i borgosesiani: «Abbiamo fatto visionare da un esperto le immagini pubblicate su Facebook – spiega l’assessore all’Ambiente Eleonora Guida – e ci ha subito rassicurato: si tratta di un serpente per nulla pericoloso, una presenza normalissima nei nostri territori, soprattutto in questa estate 2020 che sta facendo registrare un notevole proliferare delle presenze di questi rettili nelle nostre campagne. Addirittura – aggiunge Guida - rappresenta un valore aggiunto, a testimonianza della pulizia dell’ambiente naturale in cui viviamo e di quello del nostro parco. Insomma, rassicuro assolutamente tutti i frequentatori del parco: non c’è nulla da temere!».

Il Parco Magni è oggetto di costante cura e attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale che, proprio nell’ottica di assicurarne la fruibilità in massima sicurezza anche igienica, ha programmato per questo periodo un intervento di derattizzazione: «Si tratta di un intervento già programmato da tempo – spiega l’amministratrice – al quale già si era previsto di abbinare un’azione di allontanamento dei serpenti, proprio in virtù del fatto che si è osservato un aumento della loro presenza nell’ambiente naturale. Il tutto verrà fatto nel rispetto degli animali e dell’ambiente stesso, con l’utilizzo di trappole che serviranno ad allontanare topi e serpenti: non tanto perché arrecano danno, ma fondamentalmente perché possono spaventare i frequentatori del parco trattandosi di animali che, in alcune persone, suscitano sensazioni sgradevoli».

E’ fondamentale che tutti coloro che amano frequentare il Parco Magni continuino a farlo in tutta tranquillità: «Purtroppo ogni tanto qualcuno lancia allarmi ingiustificati relativi al nostro bellissimo Parco – conclude Eleonora Guida – ma la realtà è che possiamo tutti usufruire in totale sicurezza di questa bella area verde nel cuore della nostra cittadina, per far giocare i bambini o per leggere un libro immersi nel verde, o anche per fare due passi all’aperto: non ci sono pericoli, l’area è sorvegliata e ben curata».