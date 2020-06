I musei di Vercelli e Varallo a fianco del mondo della scuola: spazi, attività didattiche, progetti

Un progetto per mettere a disposizione del mondo della scuola spazi, percorsi di studio e materiali didattici da utilizzare in presenza oppure online. Non hanno perso tempo i musei vercellesi e valsesiani della rete Muvv, costituita da meno di un anno, e, con il progetto “Fuori Luogo. I Musei di Vercelli e Varallo con la Scuola”, si propongono come componenti attive e propositive della comunità.

A sostegno del progetto vengono investiti i denari ricevuti dal Fondo Emergenza Cultura di UBI - Unione Buddhista Italiana un contributo economico reso possibile grazie alla scelta dei cittadini che hanno destinato l'8x1000 all’Unione Buddhista.

Attraverso questo stanziamento le istituzioni culturali che compongono MUVV (Museo Leone capofila del progetto, Museo Borgogna, Museo del Tesoro del Duomo e Palazzo dei Musei di Varallo) intendono offrire un supporto per affrontare le conseguenze dell’emergenza Covid sostenendo in particolare il mondo della scuola.

I musei hanno sviluppato una grande esperienza di attività didattiche e di collaborazione con istituti scolastici del territorio vercellese e non solo, la rete MUVV ritiene di potere e dovere rivestire in questo campo un ruolo responsabile nel proporre soluzioni di welfare culturale, che vadano a integrare eventuali criticità e bisogni sociali: il progetto pilota che consentirà di offrire, del tutto o in parte gratuitamente, agli istituti scolastici partecipanti, esperienze e servizi che potranno avere contenuti e caratteristiche diverse, quali: l’utilizzo di spazi idonei all’interno dei musei per ospitare gruppi che non potranno frequentare le lezioni frontali a scuola; la realizzazione di attività a supporto e integrative dell’attività didattica, nella forma di percorsi di visita ed esperienze dedicate alle frazioni di classe non in aula, valorizzando, ove possibile, anche la presenza di spazi aperti; la creazione di contenuti fruibili da tutti gli studenti, da remoto (in diretta e on demand), andando così a supportare la programmazione didattica degli insegnanti ed arricchire la stessa in termini di varietà e carattere interattivo.

Il progetto, che sarà attivo per tutto l’anno scolastico 2020 – 2021 andrà anche a sostenere le famiglie degli allievi in una fase di transizione particolarmente delicata nella quale l’esigenza di tornare a vivere la normalità di relazioni e di prossimità si scontra inevitabilmente con le esigenze di sicurezza e prevenzione cui tutti siamo ora abituati.

Tutte le scuole interessate potranno prendere contatto con i referenti della rete MUVV all’indirizzo mail info@muvv.it allo scopo di approfondire i contenuti del progetto e dell’offerta.

"L’adesione al progetto - concludono i referenti della rete Muvv - permetterà inoltre ai musei di Vercelli e Varallo di mantenere vivo il legame costruito con gli istituti scolastici, che nel tempo hanno trovato in loro partner di valore per l’attività formativa, dando adeguato riconoscimento alle competenze che rappresentano un punto di eccellenza della rete museale del territorio".