Grigliata con brindisi "Alla faccia degli sbirri": 10 sanzioni e una denuncia

Non hanno resistito alla tentazione della grigliata tra amici. E nemmeno all'immancabile brindisi da condividere sui social con foto e video. E, tanto per non farsi mancare nulla, uno dei partecipanti ha anche pensato di corredare le immagini con un commento irridente nei confronti delle forze dell'ordine.

Dieci persone sono state sanzionate dalla Squadra Mobile della Questura per la violazione delle norme in materia di prevenzione della diffusione del virus COVID19 e uno è stato denunciato per aver offeso l’onore e il prestigio della Polizia di Stato, dopo la grigliata, organizzata venerdì 25 aprile, in una delle aree verdi che separano i condomini del Rione Concordia.

A far partire gli accertamenti video e foto pubblicate su alcuni profili facebook in cui alcune persone, incuranti delle norme legate al rischio epidemiologico, si erano riunite in uno spazio pubblico che separa alcuni condomini del Rione Concordia.

Immagini eloquenti quelle postate via Facebook: grigliata e pranzo in un prato sul quale era stata imbandita una tavolata, tra cori e brindisi, del tutto incuranti delle norme sanitarie in vigore.

A corredo uno dei partecipanti, sul proprio profilo facebook ha condiviso, sopra la foto della festa, la frase rivolta alla Polizia di Stato “Alla faccia degli sbirri e del Covid19", prendendosi gioco del fatto che le Forze dell’Ordine non fossero riuscite ad impedire il “banchetto”.

Visionando i video in questione, gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Vercelli hanno identificato i dieci partecipanti alla festa, tutti italiani residenti al rione Concordia, già noti alle forze dell’ordine.

Mercoledì tutti hanno ricevuto la sanzione amministrativa e, l'uomo che aveva condiviso il post considerato offensivo è stato anche denunciato.