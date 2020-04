Borgo Vercelli: in casa di riposo positivi 19 ospiti e 4 operatori

Anche alla Casa di Riposo Tavallini di Borgo Vercelli, purtroppo, gli esiti dei tamponi non sono stati positivi come la situazione aveva lasciato sperare fino alla scorsa settimana.

"Fino alla scorsa settimana andava tutto bene - spiega in un post il sindaco, Mario Demagistri -. Purtroppo poi un anziano ha mostrato i segni classici da Covid ed è stato ricoverato: il tampone ha dato esito positivo".

Da lì sono poi stati sottoposti al test tutti gli operatori e gli ospiti della struttura. I campioni sono in via di esame, ma i dati pervenuti finora risultano 23 casi positivi, di cui 4 operatori, 19 ospiti (di questi 2 sono in ospedale, 1 deceduto).

Risultano invece negativi 6 operatori, 9 ospiti (di questi, 1 richiedente asilo e una persona deceduta).

"I dati completi saranno comunicati appena disponibili - assicura il sindaco -. Anche se già avvisati telefonicamente, a breve emetterò ordinanza per la quarantena obbligatoria per i familiari degli operatori risultati positivi. Da quanto mi è stato comunicato, sia gli ospiti che il personale risultato positivo al tampone, è in buone condizioni; nessuno ha febbre o altri sintomi. La Direzione Sanitaria, già da diverse settimane, aveva adottato tutte le precauzioni come da protocollo emanate dall’Asl, dallo stop alle visite, alle mascherine e guanti per gli operatori e così via, ma evidentemente non è bastato. Invito tutti a stare tranquilli e a non allarmarsi. Questo è un motivo in più per restare concentrati sulle precauzione da prendere ogni giorno".