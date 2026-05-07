Rumore in casa a Vercelli: quanto contano davvero gli infissi?

A Vercelli il rumore raramente viene percepito come un problema evidente. Non ha l’intensità delle grandi città, ma questo non significa che sia trascurabile. Il traffico locale, le strade di collegamento e la presenza ferroviaria creano un fondo sonoro continuo che entra nelle abitazioni senza attirare l’attenzione, ma che nel tempo incide sul comfort quotidiano.

Secondo le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’esposizione prolungata al rumore del traffico oltre i 53 dB L_den può avere effetti sulla salute, mentre durante la notte valori superiori ai 45 dB sono già associati a disturbi del sonno. In molte aree urbane italiane, lungo strade trafficate, i livelli reali si collocano facilmente tra 65 e 75 dB(A). Non si tratta quindi di un rumore eccezionale, ma di una presenza costante che accompagna l’intera giornata.

Dove nasce davvero il problema

Quando il rumore entra in casa, la causa non è soltanto l’ambiente esterno. Nella maggior parte dei casi, il punto critico è l’involucro edilizio e, in particolare, i serramenti. Negli edifici costruiti tra gli anni Sessanta e Ottanta, ancora molto diffusi anche in Piemonte, gli infissi non erano progettati per garantire isolamento acustico. Vetri semplici o vetrocamere base, telai che nel tempo hanno perso tenuta e dettagli costruttivi non pensati per bloccare il suono rendono questi edifici più vulnerabili.

Il risultato non è un rumore improvviso o violento, ma una trasmissione continua che si diffonde negli ambienti interni e diventa parte della percezione quotidiana.

Due finestre apparentemente uguali possono cambiare completamente il risultato

Uno degli aspetti meno intuitivi riguarda il comportamento dei serramenti. Due finestre con le stesse dimensioni possono avere prestazioni molto diverse, e la differenza non è visibile a prima vista. Il termine vetrocamera viene spesso utilizzato come se indicasse una soluzione standard, ma in realtà dietro questa definizione possono esserci configurazioni tecniche completamente differenti.

Immaginiamo due appartamenti affacciati sulla stessa strada, con un livello di rumore esterno intorno ai 70 dB. Nel primo viene installata una vetrocamera base: il rumore si attenua, ma resta chiaramente percepibile, soprattutto nelle ore notturne. Nel secondo viene scelta una configurazione con vetri stratificati acustici e spessori differenziati: il suono non scompare, ma si trasforma in un sottofondo distante, meno invasivo.

La differenza è tutt’altro che marginale. In acustica, una riduzione di circa 10 dB viene percepita come un dimezzamento del rumore. Questo significa che una scelta tecnica corretta non cambia solo un valore numerico, ma modifica in modo concreto la qualità della vita all’interno dell’abitazione.

Esempio reale di isolamento acustico degli infissi in PVC: come cambia il rumore percepito all’interno dell’abitazione in base alla configurazione del vetro.

Il parametro che conta davvero

Quando si analizzano dati tecnici, si tende a cercare un valore semplice per confrontare gli infissi. In realtà, l’isolamento acustico non dipende solo dalla finestra, ma dall’intero sistema che compone la facciata. L’indice utilizzato in ambito edilizio è il D2m,nT,w, che misura la capacità complessiva dell’involucro di attenuare il rumore proveniente dall’esterno.

Per gli edifici residenziali, valori intorno ai 40 dB rappresentano un riferimento minimo, ma il risultato finale dipende anche da elementi spesso trascurati come cassonetti, prese d’aria o giunti tra materiali diversi. È per questo motivo che la sostituzione del solo serramento, senza considerare il resto, non sempre produce il risultato atteso.

La posa in opera è parte della prestazione

Un altro aspetto determinante è la posa. Anche un serramento di buona qualità può perdere gran parte della sua efficacia se installato in modo non corretto. Il punto più delicato è il collegamento tra telaio e muratura, dove eventuali imperfezioni possono trasformarsi in passaggi per aria e suono.

Negli edifici esistenti questo problema è frequente, non tanto per una scarsa qualità costruttiva, quanto per le modifiche e gli adattamenti che si sono accumulati nel tempo. La norma UNI 11296 definisce proprio i criteri di posa necessari per garantire prestazioni adeguate, confermando che l’installazione non è un dettaglio, ma una parte essenziale del risultato finale.

Il preventivo: perché il prezzo da solo non basta

Il momento più delicato arriva quando si confrontano i preventivi. Due offerte possono sembrare simili, ma spesso nascondono differenze importanti. Il prezzo finale, preso da solo, non racconta cosa si sta acquistando. Le variazioni dipendono da fattori concreti, come la configurazione del vetro, la qualità della ferramenta, il tipo di installazione e le lavorazioni incluse.

Per questo motivo è più utile partire da esempi concreti, osservando come cambiano i costi al variare delle caratteristiche tecniche. Analizzare quanto costano davvero gli infissi in PVC in base a configurazioni reali aiuta a comprendere il rapporto tra prezzo e prestazione e a evitare confronti superficiali tra soluzioni che, pur sembrando simili, non lo sono affatto.

Un mercato che sta cambiando

Negli ultimi anni anche in Italia è cambiato il modo di scegliere gli infissi. La decisione non nasce più esclusivamente dal contatto diretto con un rivenditore, ma da una fase di ricerca sempre più approfondita. Gli utenti confrontano soluzioni, cercano dati tecnici e valutano offerte anche al di fuori del proprio territorio.

Nel settore del PVC questo fenomeno è particolarmente evidente, perché la produzione industriale europea ha reso disponibili configurazioni tecniche competitive e più trasparenti dal punto di vista dei prezzi. Non si tratta soltanto di trovare un prodotto più economico, ma di comprendere meglio cosa si sta acquistando.

Quando ha senso intervenire

La sostituzione degli infissi segue spesso una stagionalità precisa. La primavera e l’autunno sono i periodi più favorevoli per l’esecuzione dei lavori, mentre l’inverno è generalmente dedicato alla raccolta di informazioni e alla valutazione delle soluzioni. Questo significa che la decisione d’acquisto non nasce nel momento del montaggio, ma molto prima.

Arrivare preparati consente di evitare scelte affrettate, soprattutto quando il disagio è già evidente.

Conclusione

Il rumore in casa non è sempre inevitabile. In molti casi è il risultato di una combinazione di fattori tecnici che possono essere gestiti con maggiore consapevolezza. Gli infissi non eliminano completamente il suono, ma possono trasformarlo in modo significativo.

Quando la configurazione è coerente con il contesto e la posa è eseguita correttamente, la differenza non resta sulla carta. Si percepisce ogni giorno, nel modo in cui cambia il rapporto tra l’ambiente esterno e lo spazio in cui si vive.

















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.