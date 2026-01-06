Arriva il grande gelo: il piano di spargimento dei sali nelle vie cittadine

Arriverà nella notte un'ondata di freddo destinata a far abbassare ulteriormente le temperature, anche in città, con il rischio di gelate sia sulle strade che sui marciapiedi. In una nota diramata nel pomeriggio, l'amministrazione comunale informa che è stato attivato il piano di sgargimento sale e che le zone interessate: sono Isola, Canadà, San Pancrazio, Concordia, Aravecchia, Bertagnetta, Cappuccini, Zona stadio e piazza Cesare Battisti, tutte le traverse da corso Fiume a corso Garibaldi (comprese le vie Pietro Micca e Durandi), il rione Cervetto, la zona dall’ospedale fino a corso Salamano e, per il centro città e zona nord: da via Verdi a piazza Guala Bicheri e via D’Angennes. «L’obiettivo è quello di coprire la gran parte della città entro le prime ore del mattino», si legge nella nota. Mercoledì 7 gennaio, inoltre, è previsto l’intervento vicino a tutti i plessi scolastici.

La raccomandazione riviolta ai cittadini è di essere prudenti se ci si mette alla guida e di prestare attenzione nel percorrere marciapiedi e tratti ombreggiati.