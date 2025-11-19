Tra ambulanti e pony per i bambini

Domenica 23 novembre ritorna in Piazza Pajetta e in Via Goito il Mercato di S. Andrea, organizzato da Confesercenti con il patrocinio del Comune di Vercelli. Un appuntamento ideale per i primi acquisti natalizi, per rinnovare il guardaroba e per scoprire proposte enogastronomiche che allieteranno ogni tavola.

Come da tradizione, gli ambulanti proporranno un assortimento selezionato: abbigliamento per tutta la famiglia, biancheria per la casa, accessori originali, calzature, intimo, prodotti agroalimentari e street food. Un’esperienza di acquisto che coniuga qualità, unicità e tradizione, perfetta per chi cerca idee regalo o semplicemente vuole fare ottimi affari.

In Via Goito i bambini avranno l’opportunità di incontrare i pony di Furia Ranch Asd: tra coccole e carote potranno avvicinarsi al battesimo della sella e sperimentare un’occasione unica per conoscere questi splendidi animali.

Il Mercato di S. Andrea è anche il pretesto per una piacevole passeggiata nel cuore storico di Vercelli: shopping, sapori e atmosfera si fondono per una domenica all’insegna del gusto e della convivialità.

Ingresso libero. Vi aspettiamo per condividere una giornata di scoperta, colore e buona tavola.

Per informazioni: Confesercenti Vercelli – Tel. 0161.501595 (int. 1 - dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì) - 349.1668694 (solo whatsapp) – Email: g.miriamleone@gmail.com