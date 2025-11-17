Attilio Maria Gabriele Carnabuci, nuovo Viceprefetto Vicario

Si è insediato oggi presso la Prefettura di Vercelli il nuovo Viceprefetto Vicario, dottor Attilio Maria Gabriele Carnabuci, che subentra alla dottoressa Cristina Lanini, recentemente destinata a ricoprire le medesime funzioni presso la Prefettura di Biella, alla quale il Prefetto, in occasione del commiato, ha rivolto un sentito ringraziamento per la professionalità e l’impegno profusi nello svolgimento dell’incarico a Vercelli.

Originario di Palermo, il dottor Carnabuci è entrato nell’Amministrazione civile dell’Interno nel 1996, maturando nel corso degli anni una significativa esperienza in diversi settori dell’attività istituzionale.

Proveniente dalla Prefettura di Palermo, dove ha ricoperto l’incarico di Capo di Gabinetto, è giunto a Vercelli dopo aver svolto ruoli di crescente responsabilità a livello centrale nonché territoriale.

Nel corso della sua carriera è stato in servizio presso l’Ufficio di Gabinetto sia del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali sia del Dipartimento per le politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’Interno, e ha svolto, altresì, il ruolo di consulente in materia di asilo presso il Gabinetto del Signor Ministro, approfondendo tematiche delicate e di particolare attualità.

In precedenza, è stato Capo di Gabinetto presso la Prefettura di Agrigento e ha diretto il settore Affari generali e giuridici dell’Ufficio di Gabinetto della Prefettura di Milano, dove ha ricoperto anche l’incarico di Presidente della I Sezione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano.

Accanto agli incarichi istituzionali, il dottor Carnabuci si è dedicato alla redazione di numerosi articoli pubblicati su riviste giuridiche specializzate, con particolare attenzione alla materia del Codice della Strada, settore in cui ha sviluppato specifiche competenze.

Il Prefetto ha rivolto al nuovo Vicario i più sentiti auguri di buon lavoro, nella certezza che la consolidata esperienza e le competenze professionali acquisite nel corso della sua carriera rappresenteranno un prezioso valore aggiunto per il territorio provinciale.





