Finisce in carcere il truffatore seriale: ha colpito in tutta Italia

Con le sue truffe ha danneggiato vittime in tutta Italia. G.M., geometra finito più volte al centro di raggiri finiti non solo nelle aule del Tribinale ma anche nelle trasmissioni televisive, è stato arrestato a Saluggia dalla sezione catturandi della squadra Mobile di Vercelli. Deve scontare 4 anni e 8 mesi di reclusione, secondo quanto stabilito da una sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli, per truffa aggravata, in quanto, nell’esercizio della professione di geometra, si era reso responsabile di una serie di reati, commessi in diverse regioni. Millantando la vendita di beni, soprattutto serramenti, chiedeva un anticipo e, approfittando della buona fede degli acquirenti, una volta incassato il denaro faceva perdere le proprie tracce, senza mai consegnare quanto pattuito in precedenza.

La condanna è diventata definitiva lo scorso 14 ottobre e così è stato emesso l’ordine di esecuzione di pena per le truffe effettuate dal 2015 al 2022. Rintracciare il geometra, però, non è stato facilissimo: la Mobile lo ha trovato al termine di una complessa indagine nei giorni scorsi e lo ha arrestato a Saluggia: al termine della stesura degli atti di rito è stato portato in carcere a Vercelli.