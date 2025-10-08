Controlli sui bus urbani: 63 verifiche, 51 sanzioni

Ennesimo giro di multe nei controlli programmati da Atap e Comune sui bus urbani.

Martedì l'ottanta per cento delle persone controllate è risultata sprovvista di biglietto. Su 63 persone controllate, ben 51 non erano in possesso di biglietto o abbonamento e viaggiavano a scrocco. I controlli hanno interessato la Linea 1 (corsa 15) dove, su 4 passeggeri controllati, 4 sono stati sanzionati; la Linea 3 (corsa 3): 53 controllati, 42 sanzionati; la Linea 4 (corsa 23): 2 passeggeri controllati, 2 sanzionati; la Linea 4 (corsa 29): 4 passeggeri controllati, 3 sanzionati.

«Come annunciato a luglio, i controlli si stanno intensificando e proseguiranno nelle prossime settimane - dice l’assessore ai Trasporti, Paolo Campominosi -. Il mancato pagamento è elevato. Ricordo che il costo di un abbonamento annuale, che permette di utilizzare tutte le linee urbane, è di 150 euro: 40 centesimi al giorno. La multa è invece di 45 euro e viene incassata da ATAP».

