Un morto e un ferito nello scontro tra auto e trattore - foto

E' di un morto e un ferito il bilancio del tragico incidente avvenuto intorno alle 9 di lunedì, sulla sp 11 nel Comune di Tronzano.

leggi anche: INCIDENTE TRA AUTO E TRATTORE, MORTO UN 45 ENNE

Entrambi i mezzi coinvolti sono finiti fuori strada: l'auto con la parte anteriore completamente distrutta. All'interno è rimasto bloccato il conducente, un uomo 45enne residente nel novarese, per il quale, tuttavia, non c'è stato nulla da fare: le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal distaccamento permanente di Livorno Ferraris e da quello volontaria di Santhià hanno lavorato, insieme al personale del 118, per liberare il conducente dalle lamiere, tentando in tutti i modi di rianimarlo. Sforzi purtroppo inutili. Ferito anche il conducente del trattore, soccorso trasportato in ospedale dai sanitari intervenuti sul posto.

La Sp 11 è rimasta chiusa a lungo per consentire l'intervento di messa in sicurezza e recupero dei mezzi, oltre che gli accertamenti a cura di Polizia locale e Carabinieri sulla dinamica dell'incidente.

Presenti l'elisoccorso di Borgosesia, sanitari di Borgo d'Ale e la medicalizzata di Santhià.