Cantine e garage allagati, decine di interventi dei Vigili del Fuoco

Mattinata di lavoro, a Santhià, dopo la violenta grandinata e l'intensa pioggia che, intorno alle 6, hanno causato disagi e danni.

Numerose le richieste di soccorso arrivate ai Vigili del Fuoco per l'allagamento di cantine e garage: squadre provenienti dalla Centrale di Vercelli, dal distaccamento di Livorno Ferraris e quello Volontario di Santhià sono state impegnate a lungo nel prosciugamento di numerosi garage interrati e cantine mediante l' utilizzo di motopompe.

«In un' ora sono scesi dai 40 ai 50 millimetri di pioggia - rileva il vicesindaco, Mattia Beccaro -. Sicuramente l' inizio del periodo autunnale e la raccolta della plastica prevista per la mattinata non hanno aiutato: la forza dell'acqua ha portato tutto con sé e i sacchi hanno fattoi "tappo" in molte situazioni. Un ringraziamento particolare a tutti coloro che ieri mattina si sono adopereti per le diverse situazioni emergenziali, dalla squadra degli operai del comune di Santhià ai nostro corpo di Polizia locale. Un grande grazie ai Vigili del Fuoco di Santhià e ai nostri Carabinieri e un pensiero sincero e solidale ai tanti che ieri mattina hanno subito la potenza dell'acqua con diversi danni alle proprie abitazioni e ai nostri agricoltori. Per fortuna non vi sono stati feriti».